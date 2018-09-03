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У браузері Chrome запрацював криптовалютний гаманець Yoroi
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:41
Пропонуємо до обговорення:
Розробники гаманця Yoroi для зберігання Cardano (ADA) в цей понеділок оголосили про те, що тепер їх ПЗ доступне для роботи з основною мережею криптовалюти
Дивися повний текст У браузері Chrome запрацював криптовалютний гаманець Yoroi
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