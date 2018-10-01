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Сім українських областей
використали менше половини...

Сім українських областей використали менше половини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:38

Сім українських областей використали менше половини...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками трьох кварталів 2018 року, 7 українських областей використали менше половини коштів державної субвенції на ремонт доріг місцевого значення.

Дивися повний текст Сім українських областей використали менше половини коштів на ремонт доріг — Мінінфраструктури (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:38

Населению пофигу. Они радуются зрадофилии про продажу рошеновских конфет на Крыму. Потому что не в состоянии допереть елементарное понятие диллер. До понятия субвенция им как до луны раком.
locustsucol
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