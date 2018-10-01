Сім українських областей використали менше половини...
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locustsucol написав:Населению пофигу. Они радуются зрадофилии про продажу рошеновских конфет на Крыму. Потому что не в состоянии допереть елементарное понятие диллер. До понятия субвенция им как до луны раком.
Плохая методичка, такая отмазка шефа не прокатит Читаем на сайте рошен: https://roshen.com/ua/uk/vidkrytyj-lyst ... nomu-krymu Будь-яка продукція Кондитерської Корпорації Roshen, яка може виявитися у продажі в Криму, не придатна до споживання. Термін придатності такої продукції закінчився щонайменше на початку 2018 року, відповідно вона може бути небезпечна для здоров’я. Остання продукція на Липецькій фабриці була випущена ще у першому кварталі 2017 року, з того часу на фабриці нічого не виготовляється. З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані, персонал скорочено. Жодне інше підприємство Roshen не виробляло і не виробляє цукерки з російськими етикетками.
Нагадаємо також, що для продукції Roshen, виробленої в Україні, доступ на російський ринок закритий ще з 2013 року.
Что здесь не понятного? Сказали однозначно, что с 2013 года в рф у них нет поставок, т.к. они запрещены. Какие диллеры?
Никогда не было такого, что бы мы врали... и вот опять