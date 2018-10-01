RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Сім українських областей
використали менше половини...

Сім українських областей використали менше половини...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:38

Сім українських областей використали менше половини...

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками трьох кварталів 2018 року, 7 українських областей використали менше половини коштів державної субвенції на ремонт доріг місцевого значення.

Дивися повний текст Сім українських областей використали менше половини коштів на ремонт доріг — Мінінфраструктури (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84920
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 02:38

Населению пофигу. Они радуются зрадофилии про продажу рошеновских конфет на Крыму. Потому что не в состоянии допереть елементарное понятие диллер. До понятия субвенция им как до луны раком.
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 899
З нами з: 27.08.15
Подякував: 500 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:07

  locustsucol написав:Населению пофигу. Они радуются зрадофилии про продажу рошеновских конфет на Крыму. Потому что не в состоянии допереть елементарное понятие диллер. До понятия субвенция им как до луны раком.


Плохая методичка, такая отмазка шефа не прокатит 8)
Читаем на сайте рошен:
https://roshen.com/ua/uk/vidkrytyj-lyst ... nomu-krymu
Будь-яка продукція Кондитерської Корпорації Roshen, яка може виявитися у продажі в Криму, не придатна до споживання. Термін придатності такої продукції закінчився щонайменше на початку 2018 року, відповідно вона може бути небезпечна для здоров’я. Остання продукція на Липецькій фабриці була випущена ще у першому кварталі 2017 року, з того часу на фабриці нічого не виготовляється. З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані, персонал скорочено. Жодне інше підприємство Roshen не виробляло і не виробляє цукерки з російськими етикетками.

Нагадаємо також, що для продукції Roshen, виробленої в Україні, доступ на російський ринок закритий ще з 2013 року.


Что здесь не понятного?
Сказали однозначно, что с 2013 года в рф у них нет поставок, т.к. они запрещены. Какие диллеры? :twisted:

Никогда не было такого, что бы мы врали... и вот опять 8)
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5565
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2753 раз.
Подякували: 1541 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:51

Re: Сім українських областей використали менше половини...

Что, уже даже украсть не могут?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 383
З нами з: 26.02.18
Подякував: 87 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко підписав закон про збереження українських...
R2 » Сер 03 жов, 2018 09:13
3 120
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 14:31
Kudrjavuy
Українці стали менше їздити на роботу до Польщі
R2 » Пон 01 жов, 2018 12:44
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 13:09
oleksandr_dyshlyuk
Парковка в українських аеропортах: названо найдешевші...
R2 » Пон 01 жов, 2018 10:02
2 102
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 жов, 2018 10:12
Дваждыдвашник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.