МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року

Додано: Суб 06 жов, 2018 14:18

Кто о чем о порохоботы продолжают строчить по темникам манафорта-януковича-порошенко о плохой невистке. Если бы эти контракты действительно были такими кабальными как нам стараются показать порохоботы - почему никто из бывших партнеров и по работе и по обличению Тимошенко - ни янукович ни порох - даже не рыпнулся попытаться пересмотреть их за все 10 лет ? От осознания того что эту чушь про кабальность они могут только в уши недалеких своих избирателей вкладывать и лучше контракта у газпрома они уделаются а не получат ? А когда газпром сам заявил об разорвании этих контрактов - резко изменили позицию - мол в одиночном порядке не имеете права. И только глупые порохоботы продолжают жевать эту чушь переданную им эстафетой такими же убогими регимоналами.