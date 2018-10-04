Через десять років після фінансової кризи 2008 року більшість країн так і не зуміли досягти докризових обсягів виробництва.
Дивися повний текст МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 02:58
МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року.
Додано: Суб 06 жов, 2018 02:58
Что сделала тогда Тимошенко? Набрала горы дорогих кредитов, економику не реформировала, с коррупцией не боролась, в инфраструктуру не вкладывала, подписала с рашей кабальный контракт на газ. Что мы получили? 40% доходов идёт на обслуживание её кредитов.
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:18
Re: МВФ розповів про наслідки кризи 2008 року
Кто о чем о порохоботы продолжают строчить по темникам манафорта-януковича-порошенко о плохой невистке. Если бы эти контракты действительно были такими кабальными как нам стараются показать порохоботы - почему никто из бывших партнеров и по работе и по обличению Тимошенко - ни янукович ни порох - даже не рыпнулся попытаться пересмотреть их за все 10 лет ? От осознания того что эту чушь про кабальность они могут только в уши недалеких своих избирателей вкладывать и лучше контракта у газпрома они уделаются а не получат ? А когда газпром сам заявил об разорвании этих контрактов - резко изменили позицию - мол в одиночном порядке не имеете права. И только глупые порохоботы продолжают жевать эту чушь переданную им эстафетой такими же убогими регимоналами.
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