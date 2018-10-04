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Кубів розповів, як змінилася
тіньова економіка з 2014 року

Кубів розповів, як змінилася тіньова економіка з 2014 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 03:01

Кубів розповів, як змінилася тіньова економіка з 2014 року

Пропонуємо до обговорення:
Капітальні інвестиції за I півріччя 2018 року зросли на 26,6% проти показників аналогічного періоду 2017 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 03:01

У зрадофилов земля уходит из под ног. Когда такое читают, закрывают браузер в печали видимо. Жаль. Пообщались бы по этой теме.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:51

locustsucol
Підкажіть, будь ласка, яка методика використовується для підрахунку частки тіньової економіки та її змін?
Fuzzy
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