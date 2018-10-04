Капітальні інвестиції за I півріччя 2018 року зросли на 26,6% проти показників аналогічного періоду 2017 року.
Дивися повний текст Кубів розповів, як змінилася тіньова економіка з 2014 року.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 03:01
Кубів розповів, як змінилася тіньова економіка з 2014 року
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Дивися повний текст Кубів розповів, як змінилася тіньова економіка з 2014 року.
Додано: Суб 06 жов, 2018 03:01
У зрадофилов земля уходит из под ног. Когда такое читают, закрывают браузер в печали видимо. Жаль. Пообщались бы по этой теме.
Додано: Суб 06 жов, 2018 09:51
locustsucol
Підкажіть, будь ласка, яка методика використовується для підрахунку частки тіньової економіки та її змін?
Додано: Суб 06 жов, 2018 23:22
как и раньше цифры берут со стели...
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