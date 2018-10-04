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У Києві боротимуться з
незаконними оголошеннями

У Києві боротимуться з незаконними оголошеннями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:32

У Києві боротимуться з незаконними оголошеннями

Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують впровадити систему "автодозвон" для боротьби з розклеювачами незаконних оголошень.

Дивися повний текст У Києві боротимуться з незаконними оголошеннями.
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