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У Києві боротимуться з незаконними оголошеннями
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 жов, 2018 07:32
Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують впровадити систему "автодозвон" для боротьби з розклеювачами незаконних оголошень.
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