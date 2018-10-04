У Києві планують впровадити систему "автодозвон" для боротьби з розклеювачами незаконних оголошень.
Дивися повний текст У Києві боротимуться з незаконними оголошеннями.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 07:32
У Києві боротимуться з незаконними оголошеннями
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві боротимуться з незаконними оголошеннями.
Додано: Суб 06 жов, 2018 12:27
Штраф какой? Очень срочно нужно нагадить конкурентам, расклею рекламу, пусть штрафуют. ))))
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