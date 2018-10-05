З 1 жовтня в Україні дозволено скління балконів і лоджій вище 3-го поверху при проектуванні нових і реконструкції існуючих житлових будинків.
Дивися повний текст В Україні відтепер офіційно дозволено вставляти скло на балконах.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 08:10
В Україні відтепер офіційно дозволено вставляти скло на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні відтепер офіційно дозволено вставляти скло на балконах.
Додано: Суб 06 жов, 2018 08:10
Що за маразм? В новобудовах забудовники склять (або не склять) балкони на будь-якому поверсі.
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