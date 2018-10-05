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В Україні відтепер офіційно
дозволено вставляти скло на...

В Україні відтепер офіційно дозволено вставляти скло на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:10

В Україні відтепер офіційно дозволено вставляти скло на...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня в Україні дозволено скління балконів і лоджій вище 3-го поверху при проектуванні нових і реконструкції існуючих житлових будинків.

Дивися повний текст В Україні відтепер офіційно дозволено вставляти скло на балконах.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:10

Що за маразм? В новобудовах забудовники склять (або не склять) балкони на будь-якому поверсі.
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 09:01

как можно разрешить то, что не было запрещено?...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 12:24

  Cler написав:как можно разрешить то, что не было запрещено?...

Ну это был такой же запрет как и курение, и распитие, и хождение по нужде в общественных местах. Если захотели то придрались бы. Но не хотят, поэтому и стеклят и курят и пьют и сц...
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 19:27

p_a_l

Плюс-плюс-плюс. Скоро "разрешат" утеплять квартиры (в смысле фасады многоэтажек), т. е. узаконят уже имеющиеся на домах мозаики. Просьба в таком случае узаконить употребление наркоты в подъезде, потому как у нариков аргумент - мы около своей квартиры
max_us_ua
 
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