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В Іспанії показали першу в
світі пасажирську капсулу...

В Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:02

В Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу...

Пропонуємо до обговорення:
В Іспанії компанія Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), що займається реалізацією проекту надшвидкісної системи поїздів, продемонструвала першу в світі пасажирську капсулу.

Дивися повний текст В Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу Hyperloop (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:02

зачем капсуле гиперлуп длинный обтекаемый нос?
Tamagoch
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