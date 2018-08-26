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В Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:02
Пропонуємо до обговорення:
В Іспанії компанія Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), що займається реалізацією проекту надшвидкісної системи поїздів, продемонструвала першу в світі пасажирську капсулу.
Дивися повний текст В Іспанії показали першу в світі пасажирську капсулу Hyperloop (відео)
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Додано: Суб 06 жов, 2018 10:02
зачем капсуле гиперлуп длинный обтекаемый нос?
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