Про це пише MSPoweruser.
Дивися повний текст Windows 10 викрили у видаленні файлів користувачів.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36
Windows 10 викрили у видаленні файлів користувачів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Windows 10 викрили у видаленні файлів користувачів.
Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36
Ох уж эти жалобы пользователей. Нахватаются вирусов-удалителей, а потом жалуются на ОС. Ценные данные надо архивировать систематически и не с помощью средств винды.
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