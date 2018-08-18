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Windows 10 викрили у
видаленні файлів користувачів

Windows 10 викрили у видаленні файлів користувачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36

Windows 10 викрили у видаленні файлів користувачів

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише MSPoweruser.

Дивися повний текст Windows 10 викрили у видаленні файлів користувачів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 10:36

Ох уж эти жалобы пользователей. Нахватаются вирусов-удалителей, а потом жалуются на ОС. Ценные данные надо архивировать систематически и не с помощью средств винды.
avk
 
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