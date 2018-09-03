RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ігор Черненко: хто заробить
на зростанні київського...

Ігор Черненко: хто заробить на зростанні київського...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 11:12

Ігор Черненко: хто заробить на зростанні київського...

Пропонуємо до обговорення:
Останні 4 роки експерти неодноразово заявляли про те, що київський ринок офісної нерухомості - непривабливий для інвесторів.

Дивися повний текст Ігор Черненко: хто заробить на зростанні київського ринку офісної нерухомості.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84917
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ігор Черненко: що змінюють нові Державні будівельні норми
R2 » Пон 24 вер, 2018 11:20
5 162
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 15:34
Kart
За хабар в 64,5 тис. грн київського чиновника засудили... 1, 2
R2 » П'ят 21 вер, 2018 12:31
14 636
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 02:08
BlackFedor
Вся виручка київського метро йде на погашення боргу... 1, 2
R2 » Пон 03 вер, 2018 20:03
11 614
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 16:15
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10732)
06.10.2018 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.