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Ігор Черненко: хто заробить на зростанні київського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 06 жов, 2018 11:12
Пропонуємо до обговорення:
Останні 4 роки експерти неодноразово заявляли про те, що київський ринок офісної нерухомості - непривабливий для інвесторів.
Дивися повний текст Ігор Черненко: хто заробить на зростанні київського ринку офісної нерухомості
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