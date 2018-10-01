RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:16

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Пропонуємо до обговорення:
Вигоди, пов'язані з відкритістю для торгівлі, досі залишаються досить обмеженими.

Дивися повний текст Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції з високою доданою вартістю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84918
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:16

Ну и как живётся во Вьетнаме?!
Moimir
 
Повідомлень: 732
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 09:37
4 92
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 21:48
verybigtubestore
Україна оновила рекорд з експорту малини
R2 » П'ят 05 жов, 2018 09:24
1 35
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 09:24
avk
Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 01 жов, 2018 19:06
32 1839
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 жов, 2018 22:53
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron