Вигоди, пов'язані з відкритістю для торгівлі, досі залишаються досить обмеженими.
Дивися повний текст Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції з високою доданою вартістю.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:16
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції з високою доданою вартістю.
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