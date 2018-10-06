Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Додано: Суб 06 жов, 2018 20:54

Moimir написав: Ну и как живётся во Вьетнаме?! Ну и как живётся во Вьетнаме?!

Напрасно ерничаете.Вот динамика ВВП по ППС на душу во Вьетнаме:Как видите, рост экспоненциальный. На 2017 год - чуть меньше 7000, а в 2021-2022 будет уже 10000 долларов.А это динамика ВВП по ППС на душу в Украине:2-й десяток лет стагнации пошел (между 7800 и 8800 долларов)! Уже в 2020-м году Вьетнам обойдет нас!Если посмотреть на ВВП без влияния ППС, там то же положение и та же динамика ($2600 у нас против $2400 у них).Бесконечное количество раз уже обсуждалось, что процветающих с/х стран в мире нет! Даже тех, кто добавляет стоимость с/х продуктов на экспорт (в отличие от Украины, которая даже с/х экспортирует в виде сырья, а не продукта).Внешний экономический вектор должен отвечать уровню конкурентоспособности производства. И я не на россию намекаю - по большей части россия для нас закрыла свой рынок, а не мы сами его закрыли.Но точно не ЕС, являющийся самым конкурентным рынком в мире! Нужно в приоритете ставить на Азию, Африку, Латинскую Америку и другие страны СНГ. Прилагать все доступные экономические и дипломатические средства, чтобы продвигать туда наши товары добавленной стоимости. Эти рынки по своему "качеству" конкуренции соответствуют качеству нашей продукции, или по крайней мере готовы покупать ее в low-cost сегменте.А ЕС даже поставки сырья из Украины квотирует (и это в рамках псевдо свободной зоны торговли). Не говоря о том, что готовую продукцию покупать не будет, во-первых, потому что с лихвой закрывает все товарные категории местными производителями, а во-вторых, потому что украинские производители по большинству позиций не соответствуют даже минимальным стандартам качества, предъявляемым на таком зрелом и насыщенном рынке.