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Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:16

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Пропонуємо до обговорення:
Вигоди, пов'язані з відкритістю для торгівлі, досі залишаються досить обмеженими.

Дивися повний текст Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції з високою доданою вартістю.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:16

Ну и как живётся во Вьетнаме?!
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:17

Ворам во власти это пока не интересно. Нужно что бы полностью исчезла возможность обворовывать!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:54

  Moimir написав:Ну и как живётся во Вьетнаме?!


Напрасно ерничаете.

Вот динамика ВВП по ППС на душу во Вьетнаме:

Зображення

Как видите, рост экспоненциальный. На 2017 год - чуть меньше 7000, а в 2021-2022 будет уже 10000 долларов.

А это динамика ВВП по ППС на душу в Украине:

Зображення

2-й десяток лет стагнации пошел (между 7800 и 8800 долларов)! Уже в 2020-м году Вьетнам обойдет нас!

Если посмотреть на ВВП без влияния ППС, там то же положение и та же динамика ($2600 у нас против $2400 у них).

Бесконечное количество раз уже обсуждалось, что процветающих с/х стран в мире нет! Даже тех, кто добавляет стоимость с/х продуктов на экспорт (в отличие от Украины, которая даже с/х экспортирует в виде сырья, а не продукта).

Внешний экономический вектор должен отвечать уровню конкурентоспособности производства. И я не на россию намекаю - по большей части россия для нас закрыла свой рынок, а не мы сами его закрыли.

Но точно не ЕС, являющийся самым конкурентным рынком в мире! Нужно в приоритете ставить на Азию, Африку, Латинскую Америку и другие страны СНГ. Прилагать все доступные экономические и дипломатические средства, чтобы продвигать туда наши товары добавленной стоимости. Эти рынки по своему "качеству" конкуренции соответствуют качеству нашей продукции, или по крайней мере готовы покупать ее в low-cost сегменте.

А ЕС даже поставки сырья из Украины квотирует (и это в рамках псевдо свободной зоны торговли). Не говоря о том, что готовую продукцию покупать не будет, во-первых, потому что с лихвой закрывает все товарные категории местными производителями, а во-вторых, потому что украинские производители по большинству позиций не соответствуют даже минимальным стандартам качества, предъявляемым на таком зрелом и насыщенном рынке.

https://knoema.ru/atlas/%D0%92%D1%8C%D0 ... 0%B8%D1%8F
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 21:11

Радио. Определять куда направлять конечную продукцию глобальной цепочкидобавленной стоимости будут не Украинские чиновники, а именно вложившие ПИИ в создание производства на Украине. Так отличные моторы, сделанные в Румынии на заводах Дачии, отправляют в Германию для смартов и БМВ именно Французские владельцы Дачии из Рено
supergexus
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 06:39

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

Ну так это же практически официальный курс развития страны – уничтожаем промышленность, оставляем земледелие, садоводство и животноводство.
А уж потом аграрная супердержава возьмет валом, а не высокой добавочной стоимостью!
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 06:56

  fokus написав:Ну так это же практически официальный курс развития страны – уничтожаем промышленность, оставляем земледелие, садоводство и животноводство.
А уж потом аграрная супердержава возьмет валом, а не высокой добавочной стоимостью!

Что за совковое мышление у людей? Ответьте на пару вопросов:
Кто уничтожает промышленность?
Какую промышленность?
Чью промышленность?
BIGor
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