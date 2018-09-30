Вигоди, пов'язані з відкритістю для торгівлі, досі залишаються досить обмеженими.
Дивися повний текст Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції з високою доданою вартістю.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 14:16
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції з високою доданою вартістю.
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:17
Ворам во власти это пока не интересно. Нужно что бы полностью исчезла возможность обворовывать!
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:54
Напрасно ерничаете.
Вот динамика ВВП по ППС на душу во Вьетнаме:
Как видите, рост экспоненциальный. На 2017 год - чуть меньше 7000, а в 2021-2022 будет уже 10000 долларов.
А это динамика ВВП по ППС на душу в Украине:
2-й десяток лет стагнации пошел (между 7800 и 8800 долларов)! Уже в 2020-м году Вьетнам обойдет нас!
Если посмотреть на ВВП без влияния ППС, там то же положение и та же динамика ($2600 у нас против $2400 у них).
Бесконечное количество раз уже обсуждалось, что процветающих с/х стран в мире нет! Даже тех, кто добавляет стоимость с/х продуктов на экспорт (в отличие от Украины, которая даже с/х экспортирует в виде сырья, а не продукта).
Внешний экономический вектор должен отвечать уровню конкурентоспособности производства. И я не на россию намекаю - по большей части россия для нас закрыла свой рынок, а не мы сами его закрыли.
Но точно не ЕС, являющийся самым конкурентным рынком в мире! Нужно в приоритете ставить на Азию, Африку, Латинскую Америку и другие страны СНГ. Прилагать все доступные экономические и дипломатические средства, чтобы продвигать туда наши товары добавленной стоимости. Эти рынки по своему "качеству" конкуренции соответствуют качеству нашей продукции, или по крайней мере готовы покупать ее в low-cost сегменте.
А ЕС даже поставки сырья из Украины квотирует (и это в рамках псевдо свободной зоны торговли). Не говоря о том, что готовую продукцию покупать не будет, во-первых, потому что с лихвой закрывает все товарные категории местными производителями, а во-вторых, потому что украинские производители по большинству позиций не соответствуют даже минимальным стандартам качества, предъявляемым на таком зрелом и насыщенном рынке.
Додано: Суб 06 жов, 2018 21:11
Радио. Определять куда направлять конечную продукцию глобальной цепочкидобавленной стоимости будут не Украинские чиновники, а именно вложившие ПИИ в создание производства на Украине. Так отличные моторы, сделанные в Румынии на заводах Дачии, отправляют в Германию для смартов и БМВ именно Французские владельцы Дачии из Рено
Додано: Нед 07 жов, 2018 06:39
Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.
Ну так это же практически официальный курс развития страны – уничтожаем промышленность, оставляем земледелие, садоводство и животноводство.
А уж потом аграрная супердержава возьмет валом, а не высокой добавочной стоимостью!
Додано: Нед 07 жов, 2018 06:56
Что за совковое мышление у людей? Ответьте на пару вопросов:
Кто уничтожает промышленность?
Какую промышленность?
Чью промышленность?
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