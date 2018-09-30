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Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:18
BIGor,
Допустим я эту тему плохо знаю.
Я смотрю на тему на уровне обывателя, попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.
На основании этих статей у меня как у обывателя складывается впечатление что государство не печется о внутреннем производстве с высокой добавочной стоимостью.
Если свое государство не хочет покупать свой продукт, то о каком экспорте может быть речь?
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Yura_Gag
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