Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Додано: Нед 07 жов, 2018 18:26

BIGor написав: Что за совковое мышление у людей? Ответьте на пару вопросов:Кто уничтожает промышленность?Какую промышленность?Чью промышленность? Что за совковое мышление у людей? Ответьте на пару вопросов:Кто уничтожает промышленность?Какую промышленность?Чью промышленность?

Ну не тупите. Ответы же очевидны.1.Промышленность уничтожает правительство. В принципе все предыдущие тоже почувствовали в развале, но нынешнее, «выполняя заветы майдана по евроинтеграции» особо преуспело в этом направлении, сформулировав основной целью развития страны создание аграрной супердержавы, которая будет кормить голодающую Европу. А та за это примет Украину в себя.2. Всю. Тяжелую, легкую, транспортную, авиационную, космическую и т.д. Единственное, что сейчас пытаются (или делают вид) если не поднять, то хотя бы не добить до конца это ВПК. И то только потому, что иначе трудно будет поддерживать тезис «атопутиннападет».3. Украинскую. Вы хотя бы заголовок то читали? Там первое слово сразу на этот ваш вопрос отвечает.Вопросов, кстати три. А пара – это два. Впрочем, после самих «вопросов» это уже не удивляет.Я на ваши вопросы ответил. Ответьте теперь вы на вопросыPS. Вы антисемит?