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Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:18

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

BIGor,
Допустим я эту тему плохо знаю.
Я смотрю на тему на уровне обывателя, попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.
На основании этих статей у меня как у обывателя складывается впечатление что государство не печется о внутреннем производстве с высокой добавочной стоимостью.
Если свое государство не хочет покупать свой продукт, то о каком экспорте может быть речь?
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:26

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  BIGor написав:Что за совковое мышление у людей? Ответьте на пару вопросов:Кто уничтожает промышленность?Какую промышленность?Чью промышленность?

Ну не тупите. Ответы же очевидны.

1.Промышленность уничтожает правительство. В принципе все предыдущие тоже почувствовали в развале, но нынешнее, «выполняя заветы майдана по евроинтеграции» особо преуспело в этом направлении, сформулировав основной целью развития страны создание аграрной супердержавы, которая будет кормить голодающую Европу. А та за это примет Украину в себя.
2. Всю. Тяжелую, легкую, транспортную, авиационную, космическую и т.д. Единственное, что сейчас пытаются (или делают вид) если не поднять, то хотя бы не добить до конца это ВПК. И то только потому, что иначе трудно будет поддерживать тезис «атопутиннападет».
3. Украинскую. Вы хотя бы заголовок то читали? Там первое слово сразу на этот ваш вопрос отвечает.

Вопросов, кстати три. А пара – это два. Впрочем, после самих «вопросов» это уже не удивляет.


Я на ваши вопросы ответил. Ответьте теперь вы на вопросы ссср30000

PS. Вы антисемит?
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:30

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

А ссср30000 то и подтерли уже :)
Не те вопросы мабуть задавал :D
Прям сразу вспоминается анекдот про вопрос о колбасе на съезде КПСС :mrgreen:
fokus
 
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