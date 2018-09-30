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Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:18
BIGor,
Допустим я эту тему плохо знаю.
Я смотрю на тему на уровне обывателя, попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.
На основании этих статей у меня как у обывателя складывается впечатление что государство не печется о внутреннем производстве с высокой добавочной стоимостью.
Если свое государство не хочет покупать свой продукт, то о каком экспорте может быть речь?
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Yura_Gag
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:26
BIGor написав:
Что за совковое мышление у людей? Ответьте на пару вопросов:Кто уничтожает промышленность?Какую промышленность?Чью промышленность?
Ну не тупите. Ответы же очевидны.
1.Промышленность уничтожает правительство. В принципе все предыдущие тоже почувствовали в развале, но нынешнее, «выполняя заветы майдана по евроинтеграции» особо преуспело в этом направлении, сформулировав основной целью развития страны создание аграрной супердержавы, которая будет кормить голодающую Европу. А та за это примет Украину в себя.
2. Всю. Тяжелую, легкую, транспортную, авиационную, космическую и т.д. Единственное, что сейчас пытаются (или делают вид) если не поднять, то хотя бы не добить до конца это ВПК. И то только потому, что иначе трудно будет поддерживать тезис «атопутиннападет».
3. Украинскую. Вы хотя бы заголовок то читали? Там первое слово сразу на этот ваш вопрос отвечает.
Вопросов, кстати три. А пара – это два. Впрочем, после самих «вопросов» это уже не удивляет.
Я на ваши вопросы ответил. Ответьте теперь вы на вопросы ссср30000
PS. Вы антисемит?
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fokus
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:30
А ссср30000 то и подтерли уже
Не те вопросы мабуть задавал
Прям сразу вспоминается анекдот про вопрос о колбасе на съезде КПСС
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fokus
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:34
Yura_Gag написав:
попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.
Та..мне попадались статьи даже про закупку угля..
Хорошо хоть не хлеба..пока..
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fokus
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:39
fokus написав:
1.Промышленность уничтожает правительство. В принципе все предыдущие тоже почувствовали в развале, но нынешнее, «выполняя заветы майдана по евроинтеграции» особо преуспело в этом направлении, сформулировав основной целью развития страны создание аграрной супердержавы, которая будет кормить голодающую Европу. А та за это примет Украину в себя.
2. Всю. Тяжелую, легкую, транспортную, авиационную, космическую и т.д. Единственное, что сейчас пытаются (или делают вид) если не поднять, то хотя бы не добить до конца это ВПК. И то только потому, что иначе трудно будет поддерживать тезис «атопутиннападет».
3. Украинскую. Вы хотя бы заголовок то читали? Там первое слово сразу на этот ваш вопрос отвечает.
Откуда у вас этот совок в голове?
1. Промышленность уничтожает Гройсман?
Пример, некий Вася получил в наследство пекарню, но он профукал весь доход на дорогие авто и путешествия, не вкладывался в развитие пекарни, ЗП работникам не поднимал, пекарня обанкротилась. Виноват кто? Правительство?
2. Вся перечисленная промышленость уже лежала с 90-хх годов и была неконкурентоспособна.
3. Пора Вам поумнеть, и научится разделять государственное имущество с частным.
Вон русские выкупили ЗАЛК - и порезали на металл. У ваты виноват Гройсман.
Долой совок из головы, научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее.
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BIGor
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:41
fokus написав: BIGor написав:
Что за совковое мышление у людей? Ответьте на пару вопросов:Кто уничтожает промышленность?Какую промышленность?Чью промышленность?
Ну не тупите. Ответы же очевидны.
1.Промышленность уничтожает правительство. В принципе все предыдущие тоже почувствовали в развале, но нынешнее, «выполняя заветы майдана по евроинтеграции» особо преуспело в этом направлении, сформулировав основной целью развития страны создание аграрной супердержавы, которая будет кормить голодающую Европу. А та за это примет Украину в себя.
2. Всю. Тяжелую, легкую, транспортную, авиационную, космическую и т.д. Единственное, что сейчас пытаются (или делают вид) если не поднять, то хотя бы не добить до конца это ВПК. И то только потому, что иначе трудно будет поддерживать тезис «атопутиннападет».
3. Украинскую. Вы хотя бы заголовок то читали? Там первое слово сразу на этот ваш вопрос отвечает.
Вопросов, кстати три. А пара – это два. Впрочем, после самих «вопросов» это уже не удивляет.
Я на ваши вопросы ответил. Ответьте теперь вы на вопросы ссср30000
PS. Вы антисемит?
Всі 3 відповіді - це маразм, який з реальністю немає нічого спільного.
Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???
А то в мене якесь дивне враження складається - знищують ту промисловість вже 28 років ... а знищити ніяк не можуть. Якась незнищенна та українська промисловість.
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andrijk777
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Додано: Нед 07 жов, 2018 18:52
andrijk777 написав:
Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???
Не так просто уничтожить, попробуйте уничтожить ДнепроГЭС.
На самом деле уничтожено масса предприятий, в Одессе просто квадратные километры от бывших предприятий или в бурьяне, или застраиваются многоэтажками. Некоторые уничтожены преднамеренно, чтобы захватить землю, некоторые не нашли своего места после разрыва связей с востоком.
Что-то строится новое, конечно, но что-то действительно инновационное и мощное - очень мало. Не случайно Порошенко ездит открывать медпункты и детские садики, а не порты и комбинаты.
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freeze
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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:32
andrijk777 написав:
Всі 3 відповіді - це маразм, який з реальністю немає нічого спільного.Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???А то в мене якесь дивне враження складається - знищують ту промисловість вже 28 років ... а знищити ніяк не можуть. Якась незнищенна та українська промисловість.
Это вам так кажется - в СССР я жил в городе - на первом месте в мире по выпуску космической техники- ракет. Для того, что было опуститься на последнее место в мире - или предпоследнее место в мире нужно постараться. Разрушается завод - предприятие не за 1 день и даже не за один год. Нужны десятилетия. С начала завод доводят до банкротства - сплошь и рядом фиктивного. Что бы растратить все - что есть на счетах - нужен не один год манипуляций. Нельзя - все деньги со счетов - завода просто перевести на свой частный счет и сказать - завод - банкрот. Многие счета вообще имеют только безналичные проводки. Нужно как-то обналичивать - это куча махинаций не на один месяц. К счастью заводы у нас пока еще не взрывают - а подрывают экономически. А это не быстро. Что бы завладеть землей - под заводом - нужно выкупить завод и еще владеть им около 15 лет. Только потом снести его. Так по закону. После фиктивного банкротства завод комиссуют - тоже годик - два - а то и три занимает. Потом его "продают с аукциона" тоже фиктивного - но опять таки по закону нужно время и конкурс - как правило тоже фиктивный. На заводе есть работники - их тысячи. И на их глазах так просто завод не обрушить. Работников изводят годами. Выгоняют в отпуска безоплатные и тп. Рано или поздно все разбегаются. Ищут трудоустройство. По закону покупатель тоже что-то там должен делать - на этом заводе - то есть что бы продать его на металлолом - это выгодно после практически даровой "покупки" банкрота , но прямо в 1 год после покупки - нельзя. Так государство могло бы - верно ? Ну вспомните - как Ахметов убивал Укртелеком ? Купил его и перестал давать людям связь. У нас городские телефоны не работали - типа "у вас украли кабель" - спрашиваю - почему тогда в соседней квартире работает ? Ну оказывается в соседней квартире - там раньше меня уже пол года не работал. У Потом - когда абоненты разбежались - не работающая ведь телефония - Ахметов стал добывать из оборудования Укртелекома - золото и серебро и цветные металлы. Говорят добыв все драги - он продал Укртелеком опять назад казне .
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Нед 07 жов, 2018 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 19:39
freeze написав:
Что-то строится новое, конечно, но что-то действительно инновационное и мощное - очень мало. Не случайно Порошенко ездит открывать медпункты и детские садики, а не порты и комбинаты.
Порадуйте ! Мне уже писали типа - строится и 20 примеров, но при близком рассмотрении - все эти новые предприятия - оказывались отремонтированным старым цехом по ремонту автомобилей, громко названным по-новому и тп .К сожалению.
Что у нас появилось нового и инновационного ? Стране нужны инновационные предприятия - давать массово рабочие места - и налоги в государственных масштабах - формировать бюджет. Какие предприятие это могут потянуть у нас ? Новые особенно ?
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kalinavalera1
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Додано: Нед 07 жов, 2018 20:00
freeze написав: andrijk777 написав:
Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???
Не так просто уничтожить, попробуйте уничтожить ДнепроГЭС.
А що там складного? Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.
Щось ви недопрацьовуєте.
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andrijk777
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