Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Додано: Нед 07 жов, 2018 19:32

andrijk777 написав: Всі 3 відповіді - це маразм, який з реальністю немає нічого спільного.Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???А то в мене якесь дивне враження складається - знищують ту промисловість вже 28 років ... а знищити ніяк не можуть. Якась незнищенна та українська промисловість. Всі 3 відповіді - це маразм, який з реальністю немає нічого спільного.Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???А то в мене якесь дивне враження складається - знищують ту промисловість вже 28 років ... а знищити ніяк не можуть. Якась незнищенна та українська промисловість.

Это вам так кажется - в СССР я жил в городе - на первом месте в мире по выпуску космической техники- ракет. Для того, что было опуститься на последнее место в мире - или предпоследнее место в мире нужно постараться. Разрушается завод - предприятие не за 1 день и даже не за один год. Нужны десятилетия. С начала завод доводят до банкротства - сплошь и рядом фиктивного. Что бы растратить все - что есть на счетах - нужен не один год манипуляций. Нельзя - все деньги со счетов - завода просто перевести на свой частный счет и сказать - завод - банкрот. Многие счета вообще имеют только безналичные проводки. Нужно как-то обналичивать - это куча махинаций не на один месяц. К счастью заводы у нас пока еще не взрывают - а подрывают экономически. А это не быстро. Что бы завладеть землей - под заводом - нужно выкупить завод и еще владеть им около 15 лет. Только потом снести его. Так по закону. После фиктивного банкротства завод комиссуют - тоже годик - два - а то и три занимает. Потом его "продают с аукциона" тоже фиктивного - но опять таки по закону нужно время и конкурс - как правило тоже фиктивный. На заводе есть работники - их тысячи. И на их глазах так просто завод не обрушить. Работников изводят годами. Выгоняют в отпуска безоплатные и тп. Рано или поздно все разбегаются. Ищут трудоустройство. По закону покупатель тоже что-то там должен делать - на этом заводе - то есть что бы продать его на металлолом - это выгодно после практически даровой "покупки" банкрота , но прямо в 1 год после покупки - нельзя. Так государство могло бы - верно ? Ну вспомните - как Ахметов убивал Укртелеком ? Купил его и перестал давать людям связь. У нас городские телефоны не работали - типа "у вас украли кабель" - спрашиваю - почему тогда в соседней квартире работает ? Ну оказывается в соседней квартире - там раньше меня уже пол года не работал. У Потом - когда абоненты разбежались - не работающая ведь телефония - Ахметов стал добывать из оборудования Укртелекома - золото и серебро и цветные металлы. Говорят добыв все драги - он продал Укртелеком опять назад казне .