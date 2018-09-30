Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

У вас пунктик на слове «совок» что–ли? Чего вы его все лепите куда попало? Или голубой глаз более содержательных аргументов привести не позволяет?
А вот это было смешно
Особенно удивительно слышать это от человека, который вместо анализа гос.политики (или ее отсутствия), данных госстата или хотя бы статей с этого ресурса начинает приводить в пример какого–то гипотетического Васю с гипотетическим же наследством. Даже не задумываясь, что Вася может и хотел бы вложиться в производство, но с нынешней политикой он просто решил делать как и иностранные инвесторы – выводить свое гипотетическое наследство куда подальше.
PS. Кстати, пекарня то Васина наследная как раз может и не нужна уже, едаков то в неньке меньшает.. а у еще оставшихся меньшает денег.