RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:06

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  BIGor написав:Откуда у вас этот совок в голове?
  BIGor написав:Долой совок из головы

У вас пунктик на слове «совок» что–ли? Чего вы его все лепите куда попало? Или голубой глаз более содержательных аргументов привести не позволяет?

  BIGor написав:научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее.

А вот это было смешно :)
Особенно удивительно слышать это от человека, который вместо анализа гос.политики (или ее отсутствия), данных госстата или хотя бы статей с этого ресурса начинает приводить в пример какого–то гипотетического Васю с гипотетическим же наследством. Даже не задумываясь, что Вася может и хотел бы вложиться в производство, но с нынешней политикой он просто решил делать как и иностранные инвесторы – выводить свое гипотетическое наследство куда подальше.
PS. Кстати, пекарня то Васина наследная как раз может и не нужна уже, едаков то в неньке меньшает.. а у еще оставшихся меньшает денег.
fokus
 
Повідомлень: 241
З нами з: 19.03.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна підкорює зовнішні ринки: експерти пояснили успіх
R2 » Нед 07 жов, 2018 17:49
2 71
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 18:08
swan forever
Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Нед 30 вер, 2018 10:46
43 1986
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 17:37
lapay
Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...
R2 » Суб 06 жов, 2018 20:36
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 жов, 2018 09:57
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.