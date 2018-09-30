|
|
|
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:18
BIGor,
Допустим я эту тему плохо знаю.
Я смотрю на тему на уровне обывателя, попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.
На основании этих статей у меня как у обывателя складывается впечатление что государство не печется о внутреннем производстве с высокой добавочной стоимостью.
Если свое государство не хочет покупать свой продукт, то о каком экспорте может быть речь?
-
Yura_Gag
-
-
- Повідомлень: 67
- З нами з: 13.04.16
- Подякував: 165 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:34
Yura_Gag написав:
попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.
Та..мне попадались статьи даже про закупку угля..
Хорошо хоть не хлеба..пока..
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:39
fokus
Откуда у вас этот совок в голове?
1. Промышленность уничтожает Гройсман?
Пример, некий Вася получил в наследство пекарню, но он профукал весь доход на дорогие авто и путешествия, не вкладывался в развитие пекарни, ЗП работникам не поднимал, пекарня обанкротилась. Виноват кто? Правительство?
2. Вся перечисленная промышленость уже лежала с 90-хх годов и была неконкурентоспособна.
3. Пора Вам поумнеть, и научится разделять государственное имущество с частным.
Вон русские выкупили ЗАЛК - и порезали на металл. У ваты виноват Гройсман.
Долой совок из головы, научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2622
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:41
Всі 3 відповіді - це маразм, який з реальністю немає нічого спільного.
Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???
А то в мене якесь дивне враження складається - знищують ту промисловість вже 28 років ... а знищити ніяк не можуть. Якась незнищенна та українська промисловість.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:52
andrijk777 написав:
Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???
Не так просто уничтожить, попробуйте уничтожить ДнепроГЭС.
На самом деле уничтожено масса предприятий, в Одессе просто квадратные километры от бывших предприятий или в бурьяне, или застраиваются многоэтажками. Некоторые уничтожены преднамеренно, чтобы захватить землю, некоторые не нашли своего места после разрыва связей с востоком.
Что-то строится новое, конечно, но что-то действительно инновационное и мощное - очень мало. Не случайно Порошенко ездит открывать медпункты и детские садики, а не порты и комбинаты.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8219
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2337 раз.
- Подякували: 3250 раз.
-
- Профіль
-
12
1
1
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:39
freeze написав:
Что-то строится новое, конечно, но что-то действительно инновационное и мощное - очень мало. Не случайно Порошенко ездит открывать медпункты и детские садики, а не порты и комбинаты.
Порадуйте ! Мне уже писали типа - строится и 20 примеров, но при близком рассмотрении - все эти новые предприятия - оказывались отремонтированным старым цехом по ремонту автомобилей, громко названным по-новому и тп .К сожалению.
Что у нас появилось нового и инновационного ? Стране нужны инновационные предприятия - давать массово рабочие места - и налоги в государственных масштабах - формировать бюджет. Какие предприятие это могут потянуть у нас ? Новые особенно ?
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4624
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 650 раз.
- Подякували: 469 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:00
freeze написав: andrijk777 написав:
Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???
Не так просто уничтожить, попробуйте уничтожить ДнепроГЭС.
А що там складного? Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.
Щось ви недопрацьовуєте.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 жов, 2018 20:06
BIGor написав:
Откуда у вас этот совок в голове?
BIGor написав:
Долой совок из головы
У вас пунктик на слове «совок» что–ли? Чего вы его все лепите куда попало? Или голубой глаз более содержательных аргументов привести не позволяет?
BIGor написав:
научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее.
А вот это было смешно
Особенно удивительно слышать это от человека, который вместо анализа гос.политики (или ее отсутствия), данных госстата или хотя бы статей с этого ресурса начинает приводить в пример какого–то гипотетического Васю с гипотетическим же наследством. Даже не задумываясь, что Вася может и хотел бы вложиться в производство, но с нынешней политикой он просто решил делать как и иностранные инвесторы – выводить свое гипотетическое наследство куда подальше.
PS. Кстати, пекарня то Васина наследная как раз может и не нужна уже, едаков то в неньке меньшает.. а у еще оставшихся меньшает денег.
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 жов, 2018 05:57
andrijk777 написав:
Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.
Ну почему же не могут? Превратить в мирное время страну с наилучшим
стартовым состоянием после распада союза в беднейшую
в Европе – это нужно не просто постараться, это нужно иметь талант и надхнення.
-
fokus
-
-
- Повідомлень: 241
- З нами з: 19.03.16
- Подякував: 54 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 жов, 2018 07:51
fokus написав:
Особенно удивительно слышать это от человека, который вместо анализа гос.политики (или ее отсутствия)
Аналіз гос.политики от fokus:
Беремо будь-яку владу в Україні + найгірші епітети = маємо аналіз гос.политики*.
* - можна сміливо застосовувати і для майбутніх українських влад.
Аналіз економічної ситуації в Україні від fokus:
Раньше колбаса по 2,20 была, щас 100. Уровень жизни страшно упал*.
* - можна використовувати і на майбутнє, ковбаса ж тільки дорожчати буде.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1084
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|4
|138
|
|
|5
|128
|
|
|46
|2125
|
Пон 08 жов, 2018 01:56
Джон
|