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Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 15:18

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

BIGor,
Допустим я эту тему плохо знаю.
Я смотрю на тему на уровне обывателя, попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.
На основании этих статей у меня как у обывателя складывается впечатление что государство не печется о внутреннем производстве с высокой добавочной стоимостью.
Если свое государство не хочет покупать свой продукт, то о каком экспорте может быть речь?
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:34

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  Yura_Gag написав:попадались пару статей о закупке Украиной за границей тепловозов, трамваев, вертолетов.

Та..мне попадались статьи даже про закупку угля..
Хорошо хоть не хлеба..пока..
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:39

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

fokus
Откуда у вас этот совок в голове?
1. Промышленность уничтожает Гройсман? :mrgreen:
Пример, некий Вася получил в наследство пекарню, но он профукал весь доход на дорогие авто и путешествия, не вкладывался в развитие пекарни, ЗП работникам не поднимал, пекарня обанкротилась. Виноват кто? Правительство? :D :D :D
2. Вся перечисленная промышленость уже лежала с 90-хх годов и была неконкурентоспособна.
3. Пора Вам поумнеть, и научится разделять государственное имущество с частным.
Вон русские выкупили ЗАЛК - и порезали на металл. У ваты виноват Гройсман. :D

Долой совок из головы, научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:41

Всі 3 відповіді - це маразм, який з реальністю немає нічого спільного.
Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???
А то в мене якесь дивне враження складається - знищують ту промисловість вже 28 років ... а знищити ніяк не можуть. Якась незнищенна та українська промисловість.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:52

  andrijk777 написав:Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???


Не так просто уничтожить, попробуйте уничтожить ДнепроГЭС.
На самом деле уничтожено масса предприятий, в Одессе просто квадратные километры от бывших предприятий или в бурьяне, или застраиваются многоэтажками. Некоторые уничтожены преднамеренно, чтобы захватить землю, некоторые не нашли своего места после разрыва связей с востоком.
Что-то строится новое, конечно, но что-то действительно инновационное и мощное - очень мало. Не случайно Порошенко ездит открывать медпункты и детские садики, а не порты и комбинаты.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 19:39

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  freeze написав:Что-то строится новое, конечно, но что-то действительно инновационное и мощное - очень мало. Не случайно Порошенко ездит открывать медпункты и детские садики, а не порты и комбинаты.

Порадуйте ! Мне уже писали типа - строится и 20 примеров, но при близком рассмотрении - все эти новые предприятия - оказывались отремонтированным старым цехом по ремонту автомобилей, громко названным по-новому и тп .К сожалению.

Что у нас появилось нового и инновационного ? Стране нужны инновационные предприятия - давать массово рабочие места - и налоги в государственных масштабах - формировать бюджет. Какие предприятие это могут потянуть у нас ? Новые особенно ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:00

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Можна таке риторичне питання - скільки років ще треба ту промисловість знищувати щоб її знищити остаточно???

Не так просто уничтожить, попробуйте уничтожить ДнепроГЭС.

А що там складного? Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.
Щось ви недопрацьовуєте.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 20:06

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  BIGor написав:Откуда у вас этот совок в голове?
  BIGor написав:Долой совок из головы

У вас пунктик на слове «совок» что–ли? Чего вы его все лепите куда попало? Или голубой глаз более содержательных аргументов привести не позволяет?

  BIGor написав:научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее.

А вот это было смешно :)
Особенно удивительно слышать это от человека, который вместо анализа гос.политики (или ее отсутствия), данных госстата или хотя бы статей с этого ресурса начинает приводить в пример какого–то гипотетического Васю с гипотетическим же наследством. Даже не задумываясь, что Вася может и хотел бы вложиться в производство, но с нынешней политикой он просто решил делать как и иностранные инвесторы – выводить свое гипотетическое наследство куда подальше.
PS. Кстати, пекарня то Васина наследная как раз может и не нужна уже, едаков то в неньке меньшает.. а у еще оставшихся меньшает денег.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 05:57

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  andrijk777 написав:Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.

Ну почему же не могут? Превратить в мирное время страну с наилучшим стартовым состоянием после распада союза в беднейшую в Европе – это нужно не просто постараться, это нужно иметь талант и надхнення.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 07:51

  fokus написав:Особенно удивительно слышать это от человека, который вместо анализа гос.политики (или ее отсутствия)

Аналіз гос.политики от fokus:
Беремо будь-яку владу в Україні + найгірші епітети = маємо аналіз гос.политики*.
* - можна сміливо застосовувати і для майбутніх українських влад. :mrgreen:
Аналіз економічної ситуації в Україні від fokus:
Раньше колбаса по 2,20 была, щас 100. Уровень жизни страшно упал*.
* - можна використовувати і на майбутнє, ковбаса ж тільки дорожчати буде. :mrgreen:
andrijk777
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