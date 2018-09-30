Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Додано: Нед 07 жов, 2018 20:06

BIGor написав: Откуда у вас этот совок в голове? Откуда у вас этот совок в голове?

BIGor написав: Долой совок из головы Долой совок из головы

BIGor написав: научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее. научитесь хотя-бы вдумываться глубже в происходящее.

У вас пунктик на слове «совок» что–ли? Чего вы его все лепите куда попало? Или голубой глаз более содержательных аргументов привести не позволяет?А вот это было смешноОсобенно удивительно слышать это от человека, который вместо анализа гос.политики (или ее отсутствия), данных госстата или хотя бы статей с этого ресурса начинает приводить в пример какого–то гипотетического Васю с гипотетическим же наследством. Даже не задумываясь, что Вася может и хотел бы вложиться в производство, но с нынешней политикой он просто решил делать как и иностранные инвесторы – выводить свое гипотетическое наследство куда подальше.PS. Кстати, пекарня то Васина наследная как раз может и не нужна уже, едаков то в неньке меньшает.. а у еще оставшихся меньшает денег.