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Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:46

  fokus написав:
  andrijk777 написав:Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.

Ну почему же не могут? Превратить в мирное время страну с наилучшим стартовым состоянием после распада союза в беднейшую в Европе – это нужно не просто постараться, это нужно иметь талант и надхнення.


А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наДхнення?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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