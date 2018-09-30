|
|
|
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:46
fokus написав: andrijk777 написав:
Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.
Ну почему же не могут? Превратить в мирное время страну с наилучшим
стартовым состоянием после распада союза в беднейшую
в Европе – это нужно не просто постараться, это нужно иметь талант и надхнення.
А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наД
хнення?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2945
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 241 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|