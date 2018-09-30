Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Sommer написав:А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наДхнення?
Про то, что нужно, чтобы обманывать – вам виднее. Про стартовое состояние прочитайте листовки руха тех лет, а про беднейшую – евростатистику. Слово «вдохновение» ранее, когда я учился в школе, писалось через д. От слова надхнення або надихати. Сейчас, в рамках всеобщего ополячивания языка, пишется через т, видимо от natchnienie, natchna. Я предпочитаю классический украинский язык, слов авивка, мовляв, накшталт, файно и т.п. не употребляю. Надхнення/наТхнення из той же серии. На этом ликбез считаю законченным.
fokus написав:Слово «вдохновение» ранее, когда я учился в школе, писалось через д. От слова надхнення або надихати. Сейчас, в рамках всеобщего ополячивания языка, пишется через т, видимо от natchnienie, natchna.
Faceless написав:Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского
А заимствование из польского не есть ополячивание? «Калька» с польского и прямое заимствование все–таки несколько разные вещи. Впрочем я не филолог. Да мне и без разницы у кого что заимствовано. Я позволю себе делать так, как считаю правильным – писать надхнення вместо натхнення и говорить добре вместо файно.
Faceless написав:Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского
А заимствование из польского не есть ополячивание? «Калька» с польского и прямое заимствование все–таки несколько разные вещи. Впрочем я не филолог. Да мне и без разницы у кого что заимствовано. Я позволю себе делать так, как считаю правильным – писать надхнення вместо натхнення и говорить добре вместо файно.