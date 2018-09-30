RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:46

  fokus написав:
  andrijk777 написав:Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.

Ну почему же не могут? Превратить в мирное время страну с наилучшим стартовым состоянием после распада союза в беднейшую в Европе – это нужно не просто постараться, это нужно иметь талант и надхнення.


А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наДхнення?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 07.04.17
Подякував: 244 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:32

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  Sommer написав:А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наДхнення?

Про то, что нужно, чтобы обманывать – вам виднее.
Про стартовое состояние прочитайте листовки руха тех лет, а про беднейшую – евростатистику.
Слово «вдохновение» ранее, когда я учился в школе, писалось через д. От слова надхнення або надихати. Сейчас, в рамках всеобщего ополячивания языка, пишется через т, видимо от natchnienie, natchna. Я предпочитаю классический украинский язык, слов авивка, мовляв, накшталт, файно и т.п. не употребляю. Надхнення/наТхнення из той же серии.
На этом ликбез считаю законченным.
fokus
 
Повідомлень: 242
З нами з: 19.03.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:39

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  fokus написав:Слово «вдохновение» ранее, когда я учился в школе, писалось через д. От слова надхнення або надихати. Сейчас, в рамках всеобщего ополячивания языка, пишется через т, видимо от natchnienie, natchna.

Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского.
http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%9D%D0%B0%D1 ... 0%BD%D1%8F
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22192
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:55

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  Faceless написав:Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского

А заимствование из польского не есть ополячивание? «Калька» с польского и прямое заимствование все–таки несколько разные вещи. Впрочем я не филолог. Да мне и без разницы у кого что заимствовано. Я позволю себе делать так, как считаю правильным – писать надхнення вместо натхнення и говорить добре вместо файно.
fokus
 
Повідомлень: 242
З нами з: 19.03.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:54

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

fokus написав:
  Faceless написав:Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского

А заимствование из польского не есть ополячивание? «Калька» с польского и прямое заимствование все–таки несколько разные вещи. Впрочем я не филолог. Да мне и без разницы у кого что заимствовано. Я позволю себе делать так, как считаю правильным – писать надхнення вместо натхнення и говорить добре вместо файно.
Так правильные оба варианта
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22192
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
5
1
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна за чотири роки скоротила імпорт газу вдвічі 1 ... 4, 5, 6
R2 » Нед 30 вер, 2018 10:46
55 2488
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 14:50
0mage0
Індекс паспортів світу: на якому місті Україна
R2 » Вів 09 жов, 2018 19:25
4 132
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 10:35
sequence
У 2019 році Україна імпортує 3,8 млн тонн вугілля з...
R2 » Вів 09 жов, 2018 19:16
2 52
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 жов, 2018 09:03
pantech1980

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13252)
10.10.2018 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.