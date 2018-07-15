Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Додано: Чет 11 жов, 2018 07:18

Sommer написав: Экономическое состояние оценивать по листовкам Руха?? А почему не по лекциям кришнаитов, к примеру? Экономическое состояние оценивать по листовкам Руха?? А почему не по лекциям кришнаитов, к примеру?

Sommer написав: А по "евростатистике" тоже вопрос - давно Молдову выкинули из Европы? А по "евростатистике" тоже вопрос - давно Молдову выкинули из Европы?

Листовки руха я привел, поскольку их уровень анализа и аргументации вам близок. Но если я ошибся и вы способны на большее, то посмотрите статистику СССР по республикам союза.Ну вот только и осталось гордиться, что сравнением с МолдовойХотя и тут не факт, если глянуть на доходы например. Но готов согласиться со своей ошибкой, не, а. С такой формулировкой согласны? Перемога?