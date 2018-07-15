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Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 20:46

  fokus написав:
  andrijk777 написав:Червона армія за день знищила, а тут за 28 років знищити не можуть.

Ну почему же не могут? Превратить в мирное время страну с наилучшим стартовым состоянием после распада союза в беднейшую в Европе – это нужно не просто постараться, это нужно иметь талант и надхнення.


А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наДхнення?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:32

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  Sommer написав:А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наДхнення?

Про то, что нужно, чтобы обманывать – вам виднее.
Про стартовое состояние прочитайте листовки руха тех лет, а про беднейшую – евростатистику.
Слово «вдохновение» ранее, когда я учился в школе, писалось через д. От слова надхнення або надихати. Сейчас, в рамках всеобщего ополячивания языка, пишется через т, видимо от natchnienie, natchna. Я предпочитаю классический украинский язык, слов авивка, мовляв, накшталт, файно и т.п. не употребляю. Надхнення/наТхнення из той же серии.
На этом ликбез считаю законченным.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:39

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  fokus написав:Слово «вдохновение» ранее, когда я учился в школе, писалось через д. От слова надхнення або надихати. Сейчас, в рамках всеобщего ополячивания языка, пишется через т, видимо от natchnienie, natchna.

Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского.
http://wiki.kubg.edu.ua/%D0%9D%D0%B0%D1 ... 0%BD%D1%8F
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:55

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  Faceless написав:Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского

А заимствование из польского не есть ополячивание? «Калька» с польского и прямое заимствование все–таки несколько разные вещи. Впрочем я не филолог. Да мне и без разницы у кого что заимствовано. Я позволю себе делать так, как считаю правильным – писать надхнення вместо натхнення и говорить добре вместо файно.
fokus
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 18:54

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

fokus написав:
  Faceless написав:Это не ополячивание языка. Само слово - заимствовано из польского

А заимствование из польского не есть ополячивание? «Калька» с польского и прямое заимствование все–таки несколько разные вещи. Впрочем я не филолог. Да мне и без разницы у кого что заимствовано. Я позволю себе делать так, как считаю правильным – писать надхнення вместо натхнення и говорить добре вместо файно.
Так правильные оба варианта
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 22:55

  fokus написав:
  Sommer написав:А чтобы обманывать про наилучшее стартовое состояние и про беднейшую в Европе, надо иметь талант и наДхнення?

Про то, что нужно, чтобы обманывать – вам виднее.
Про стартовое состояние прочитайте листовки руха тех лет, а про беднейшую – евростатистику.


Экономическое состояние оценивать по листовкам Руха?? А почему не по лекциям кришнаитов, к примеру?

А по "евростатистике" тоже вопрос - давно Молдову выкинули из Европы?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 07:18

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  Sommer написав:Экономическое состояние оценивать по листовкам Руха?? А почему не по лекциям кришнаитов, к примеру?

Листовки руха я привел, поскольку их уровень анализа и аргументации вам близок. Но если я ошибся и вы способны на большее, то посмотрите статистику СССР по республикам союза.
  Sommer написав:А по "евростатистике" тоже вопрос - давно Молдову выкинули из Европы?

Ну вот только и осталось гордиться, что сравнением с Молдовой :) Хотя и тут не факт, если глянуть на доходы например. Но готов согласиться со своей ошибкой, не беднейшая, а вторая по бедности в Европе. С такой формулировкой согласны? Перемога? :)
fokus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:47

  fokus написав:
  Sommer написав:Экономическое состояние оценивать по листовкам Руха?? А почему не по лекциям кришнаитов, к примеру?

Листовки руха я привел, поскольку их уровень анализа и аргументации вам близок. Но если я ошибся и вы способны на большее, то посмотрите статистику СССР по республикам союза.


Ну приведи статистику СССР, по которой УССР по всем параметрам превосходила РСФСР?

Нет такой статистики? Значит обманываешь.

  fokus написав:
  Sommer написав:А по "евростатистике" тоже вопрос - давно Молдову выкинули из Европы?

Ну вот только и осталось гордиться, что сравнением с Молдовой :) Хотя и тут не факт, если глянуть на доходы например. Но готов согласиться со своей ошибкой, не беднейшая, а вторая по бедности в Европе. С такой формулировкой согласны? Перемога? :)


Так, с беднейшей обман признал? Уже второй, причем.

Теперь рассмотрим богатейшую страну Албанию.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:16

  Sommer написав:Так, с беднейшей обман признал? Уже второй, причем.

Все норм
https://news.finance.ua/ru/news/-/43653 ... nfografika
никто ниче не перепутал
sequence
 
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