Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Sommer написав:Ну приведи статистику СССР, по которой УССР по всем параметрам превосходила РСФСР?
Є статистика що УССР була на рівні ФРН!!! Я не шуткую, це правда. Зокрема автомобілів УССР виготовляла більше ніж ФРН. Але що з того? УССР виготовляла г.мно. А ФРН виготовляла конкурентноздатну продукцію. Г.ано з УССР успішно купляв весь СССР і навіть країни дружні до СССР. Тому що в СССР були закриті кордони, а дружнім країнам ця продукція йшла нижче собівартості, або взагалі як допомога. Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне. Воно(г.мно) не витримувало конкуренції навіть в самій Україні(бо кордони вже були відкриті). Ось і все. Коротка історія "промисловості" УССР/України.
andrijk777 написав:Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне.
Вы смешали и плохое, и хорошее. Вполне себе отличные и конкурентные авиастроение, космическая промышленность, самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство, когда СССР распался всё это стали самым наглым образом разворовывать, перестали это развивать и всё пошло прахом.
andrijk777 написав:Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне.
Вы смешали и плохое, и хорошее. Вполне себе отличные и конкурентные авиастроение, космическая промышленность, самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство, когда СССР распался всё это стали самым наглым образом разворовывать, перестали это развивать и всё пошло прахом.
Не було нічого "хорошего", все було тільки "плохое". отличные и конкурентные авиастроение - це тільки в ваших фантазіях. https://uk.wikipedia.org/wiki/Державне_підприємство_«Антонов» Чому такі отлічні і конкурентні літаки перестали купляти вже в 1993 році(зниження в 5 разів). Чи може в 1992 вже все розікрали? космическая промышленность - це ж дотаційна галузь! Як вона може бути конкурентноспроможною взагалі... самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство - при чому тут конкурентноспроможність? Для чого така кількість судів маленькій(відностно СССР) Україні? Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.
andrijk777 написав:Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.
Это было бы одно из возможных решений, но подавляющее большинство судов просто примитивно украли по фиктивным договорам аренды и последующей перерегистрацией под панамский флаг. И за миллиарды украденных долларов сел только один человек - зиц-председатель Фунт-Кудюкин. А кто-то говорит, чего такие бедные, бо разводят как
andrijk777 написав:Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.
Это было бы одно из возможных решений, но подавляющее большинство судов просто примитивно украли по фиктивным договорам аренды и последующей перерегистрацией под панамский флаг. И за миллиарды украденных долларов сел только один человек - зиц-председатель Фунт-Кудюкин. А кто-то говорит, чего такие бедные, бо разводят как
Так і думав що відповідь буде тільки на це речення. Вирізання речень з контексту - це звичайно найкращий спосіб дискусії. По суті питання, як так розумію заперечень немає. Всього найкращого.