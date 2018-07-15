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Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:50

  Sommer написав:Ну приведи статистику СССР, по которой УССР по всем параметрам превосходила РСФСР?

Є статистика що УССР була на рівні ФРН!!! Я не шуткую, це правда.
Зокрема автомобілів УССР виготовляла більше ніж ФРН.
Але що з того?
УССР виготовляла г.мно. А ФРН виготовляла конкурентноздатну продукцію.
Г.ано з УССР успішно купляв весь СССР і навіть країни дружні до СССР. Тому що в СССР були закриті кордони, а дружнім країнам ця продукція йшла нижче собівартості, або взагалі як допомога.
Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне. Воно(г.мно) не витримувало конкуренції навіть в самій Україні(бо кордони вже були відкриті).
Ось і все.
Коротка історія "промисловості" УССР/України.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:26

  andrijk777 написав:Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне.


Вы смешали и плохое, и хорошее. Вполне себе отличные и конкурентные авиастроение, космическая промышленность, самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство, когда СССР распался всё это стали самым наглым образом разворовывать, перестали это развивать и всё пошло прахом.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:58

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне.


Вы смешали и плохое, и хорошее. Вполне себе отличные и конкурентные авиастроение, космическая промышленность, самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство, когда СССР распался всё это стали самым наглым образом разворовывать, перестали это развивать и всё пошло прахом.

Не було нічого "хорошего", все було тільки "плохое".
отличные и конкурентные авиастроение - це тільки в ваших фантазіях.
https://uk.wikipedia.org/wiki/Державне_підприємство_«Антонов»
Чому такі отлічні і конкурентні літаки перестали купляти вже в 1993 році(зниження в 5 разів). Чи може в 1992 вже все розікрали?
космическая промышленность - це ж дотаційна галузь! Як вона може бути конкурентноспроможною взагалі...
самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство - при чому тут конкурентноспроможність? Для чого така кількість судів маленькій(відностно СССР) Україні? Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:12

  andrijk777 написав:Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.


Это было бы одно из возможных решений, но подавляющее большинство судов просто примитивно украли по фиктивным договорам аренды и последующей перерегистрацией под панамский флаг. И за миллиарды украденных долларов сел только один человек - зиц-председатель Фунт-Кудюкин. А кто-то говорит, чего такие бедные, бо разводят как
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:33

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.


Это было бы одно из возможных решений, но подавляющее большинство судов просто примитивно украли по фиктивным договорам аренды и последующей перерегистрацией под панамский флаг. И за миллиарды украденных долларов сел только один человек - зиц-председатель Фунт-Кудюкин. А кто-то говорит, чего такие бедные, бо разводят как

Так і думав що відповідь буде тільки на це речення.
Вирізання речень з контексту - це звичайно найкращий спосіб дискусії.
По суті питання, як так розумію заперечень немає.
Всього найкращого.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:08

  andrijk777 написав:По суті питання, як так розумію заперечень немає.


Полный бред. Люди летали в космос, имели развитую науку, нобелевские лауреаты родом из Украины были только в советское время, строили дороги, строили здания в которых и сейчас живут счастливо миллионы людей, построили тысячи километров электрофицированных железных дорог, имели современный флот, военную продвинутую промышленность.
И тут появляются люди через несколько десятков лет и заявляют - всё г***о. Это надо сильно не уважать своих родителей, чтобы такое утверждать.

И вам не болеть, дискуссия с людьми, которые не могут посмотреть на ситуацию с разных сторон, увидеть положительные и отрицательные стороны, совершенно бессмысленна.
freeze
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