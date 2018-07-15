Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Sommer написав:Ну приведи статистику СССР, по которой УССР по всем параметрам превосходила РСФСР?
Є статистика що УССР була на рівні ФРН!!! Я не шуткую, це правда. Зокрема автомобілів УССР виготовляла більше ніж ФРН. Але що з того? УССР виготовляла г.мно. А ФРН виготовляла конкурентноздатну продукцію. Г.ано з УССР успішно купляв весь СССР і навіть країни дружні до СССР. Тому що в СССР були закриті кордони, а дружнім країнам ця продукція йшла нижче собівартості, або взагалі як допомога. Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне. Воно(г.мно) не витримувало конкуренції навіть в самій Україні(бо кордони вже були відкриті). Ось і все. Коротка історія "промисловості" УССР/України.
andrijk777 написав:Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне.
Вы смешали и плохое, и хорошее. Вполне себе отличные и конкурентные авиастроение, космическая промышленность, самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство, когда СССР распался всё это стали самым наглым образом разворовывать, перестали это развивать и всё пошло прахом.
andrijk777 написав:Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне.
Вы смешали и плохое, и хорошее. Вполне себе отличные и конкурентные авиастроение, космическая промышленность, самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство, когда СССР распался всё это стали самым наглым образом разворовывать, перестали это развивать и всё пошло прахом.
Не було нічого "хорошего", все було тільки "плохое". отличные и конкурентные авиастроение - це тільки в ваших фантазіях. https://uk.wikipedia.org/wiki/Державне_підприємство_«Антонов» Чому такі отлічні і конкурентні літаки перестали купляти вже в 1993 році(зниження в 5 разів). Чи може в 1992 вже все розікрали? космическая промышленность - це ж дотаційна галузь! Як вона може бути конкурентноспроможною взагалі... самый большое по количеству судов в мире Черноморское пароходство - при чому тут конкурентноспроможність? Для чого така кількість судів маленькій(відностно СССР) Україні? Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.
andrijk777 написав:Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.
Это было бы одно из возможных решений, но подавляющее большинство судов просто примитивно украли по фиктивным договорам аренды и последующей перерегистрацией под панамский флаг. И за миллиарды украденных долларов сел только один человек - зиц-председатель Фунт-Кудюкин. А кто-то говорит, чего такие бедные, бо разводят как
andrijk777 написав:Розпилити та продати ці судна - найкраще рішення по-моєму.
Это было бы одно из возможных решений, но подавляющее большинство судов просто примитивно украли по фиктивным договорам аренды и последующей перерегистрацией под панамский флаг. И за миллиарды украденных долларов сел только один человек - зиц-председатель Фунт-Кудюкин. А кто-то говорит, чего такие бедные, бо разводят как
Так і думав що відповідь буде тільки на це речення. Вирізання речень з контексту - це звичайно найкращий спосіб дискусії. По суті питання, як так розумію заперечень немає. Всього найкращого.
andrijk777 написав:По суті питання, як так розумію заперечень немає.
Полный бред. Люди летали в космос, имели развитую науку, нобелевские лауреаты родом из Украины были только в советское время, строили дороги, строили здания в которых и сейчас живут счастливо миллионы людей, построили тысячи километров электрофицированных железных дорог, имели современный флот, военную продвинутую промышленность. И тут появляются люди через несколько десятков лет и заявляют - всё г***о. Это надо сильно не уважать своих родителей, чтобы такое утверждать.
И вам не болеть, дискуссия с людьми, которые не могут посмотреть на ситуацию с разных сторон, увидеть положительные и отрицательные стороны, совершенно бессмысленна.
Sommer написав:Ну приведи статистику СССР, по которой УССР по всем параметрам превосходила РСФСР?
Є статистика що УССР була на рівні ФРН!!! Я не шуткую, це правда. Зокрема автомобілів УССР виготовляла більше ніж ФРН. Але що з того? УССР виготовляла г.мно. А ФРН виготовляла конкурентноздатну продукцію. Г.ано з УССР успішно купляв весь СССР і навіть країни дружні до СССР. Тому що в СССР були закриті кордони, а дружнім країнам ця продукція йшла нижче собівартості, або взагалі як допомога. Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне. Воно(г.мно) не витримувало конкуренції навіть в самій Україні(бо кордони вже були відкриті). Ось і все. Коротка історія "промисловості" УССР/України.
Продукция, изготовленная в СССР, причем почти ВСЯ, была абсолютно конкурентноспособна на рынках Восточной Европы в конце 80-х...при тогдашнем рыночном курсе доллара 15+ рублей. Челноки десятками тысяч везли туда через границу ВСЕ, что производилось в стране. Конечно, ТВ Чайка был не ровня Самсунгу, но, стоя меньше 50-ти долларов, расходился на ура. Как показывает опыт проникновения на рынки китайской продукции в 90-ые, определяющей является именно ЦЕНА. Будь у руководства СССР больше опыта и мозгов, имея 38 млн. промышленных рабочих и директивно жестко осадив рубль до 6-10-ти за доллар, возможно Советский Союз стал бы одним из лидеров мирового индустриального прорыва. Правда, для этого году в 86-ом нужно было прям о начать строить капитализм, покончив с системой снабжения, твердых цен, Госснаба/Госплана, перейдя к торговле как в опте, так и в рознице. Аккурат весной 87-го я столкнулся с подачей заявок на 88-ой год!!! при заказе оборудования, и понял, что система обречена.
Волгарь написав:Правда, для этого году в 86-ом нужно было прям о начать строить капитализм, покончив с системой снабжения, твердых цен, Госснаба/Госплана, перейдя к торговле как в опте, так и в рознице. Аккурат весной 87-го я столкнулся с подачей заявок на 88-ой год!!! при заказе оборудования, и понял, что система обречена.
Так капіталізм дев'яностих все розставив по своїх місцях. Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари. Після того, як вітчизняни заводи почали купувати сировону, у вітчизняних виробників, по експортним цінам, їх продукцію перестали купувати. Вона стала неконкурентноспроможною. Промисловий потенціал виявився черговою совковою булькою, як і багато чого іншого із брехливої совкової пропаганди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Правда, для этого году в 86-ом нужно было прям о начать строить капитализм, покончив с системой снабжения, твердых цен, Госснаба/Госплана, перейдя к торговле как в опте, так и в рознице. Аккурат весной 87-го я столкнулся с подачей заявок на 88-ой год!!! при заказе оборудования, и понял, что система обречена.
Так капіталізм дев'яностих все розставив по своїх місцях. Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари. Після того, як вітчизняни заводи почали купувати сировону, у вітчизняних виробників, по експортним цінам, їх продукцію перестали купувати. Вона стала неконкурентноспроможною. Промисловий потенціал виявився черговою совковою булькою, як і багато чого іншого із брехливої совкової пропаганди.
Не совсем так - с увеличением передела прибыль уменьшается, а не увеличивается (что для развитой экономики - парадокс), вследствие эмиссионной локальной валюты и коррупционной иерархии, а не из-за низкого качества товаров, или их неэффективного производства.
Чем дольше времени тратится на прозводство того, что будет реализовано, особенно, если это продукт для внутреннего рынка, тем выше затраты производства вследствие инфляции, а чем больше продукт обрабатывается перед реализацией, тем больше происходит соприкосновений с государственным и силовым аппаратом, который с бизнеса кормится.
Эта система никуда не делась с 90-х, и царит по сегодня как в Украине, так и в россии. В россии - в куда большем масштабе, чем у нас. С нефтедолларов там живет и кооператив Озеро, и валютное лобби во главе с псевдо либеральными Набиуллиной и Грефом, которое с радостью раздает комбанкам ЗВР на обвал рубля при любой возможности
zРадио написав:Чем дольше времени тратится на прозводство того, что будет реализовано, особенно, если это продукт для внутреннего рынка, тем выше затраты производства вследствие инфляции, а чем больше продукт обрабатывается перед реализацией, тем больше происходит соприкосновений с государственным и силовым аппаратом, который с бизнеса кормится.
Ніхто не буде купувати нову машину, яка витрачає 8-10 л бензину на сотню, якщо можна купити, дешевшу і якіснішу б/к, яка витрачає 5-7 л. І так в усьому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...