Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Додано: Пон 15 жов, 2018 15:01

lapay написав: Волгарь написав: Правда, для этого году в 86-ом нужно было прям о начать строить капитализм, покончив с системой снабжения, твердых цен, Госснаба/Госплана, перейдя к торговле как в опте, так и в рознице. Аккурат весной 87-го я столкнулся с подачей заявок на 88-ой год!!! при заказе оборудования, и понял, что система обречена. Правда, для этого году в 86-ом нужно было прям о начать строить капитализм, покончив с системой снабжения, твердых цен, Госснаба/Госплана, перейдя к торговле как в опте, так и в рознице. Аккурат весной 87-го я столкнулся с подачей заявок на 88-ой год!!! при заказе оборудования, и понял, что система обречена.

Так капіталізм дев'яностих все розставив по своїх місцях. Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари.

Після того, як вітчизняни заводи почали купувати сировону, у вітчизняних виробників, по експортним цінам, їх продукцію перестали купувати. Вона стала неконкурентноспроможною. Промисловий потенціал виявився черговою совковою булькою, як і багато чого іншого із брехливої совкової пропаганди. Так капіталізм дев'яностих все розставив по своїх місцях. Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари.Після того, як вітчизняни заводи почали купувати сировону, у вітчизняних виробників, по експортним цінам, їх продукцію перестали купувати. Вона стала неконкурентноспроможною. Промисловий потенціал виявився черговою совковою булькою, як і багато чого іншого із брехливої совкової пропаганди.

Не совсем так - с увеличением передела прибыль уменьшается, а не увеличивается (что для развитой экономики - парадокс), вследствие эмиссионной локальной валюты и коррупционной иерархии, а не из-за низкого качества товаров, или их неэффективного производства.Чем дольше времени тратится на прозводство того, что будет реализовано, особенно, если это продукт для внутреннего рынка, тем выше затраты производства вследствие инфляции, а чем больше продукт обрабатывается перед реализацией, тем больше происходит соприкосновений с государственным и силовым аппаратом, который с бизнеса кормится.Эта система никуда не делась с 90-х, и царит по сегодня как в Украине, так и в россии. В россии - в куда большем масштабе, чем у нас. С нефтедолларов там живет и кооператив Озеро, и валютное лобби во главе с псевдо либеральными Набиуллиной и Грефом, которое с радостью раздает комбанкам ЗВР на обвал рубля при любой возможности