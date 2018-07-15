RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:13

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  lapay написав:Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари.

Так "виявилось" только для дельцов вашего пошиба, которые, к сожалению, и пришли к власти в Украине. Все поколения украинской "элиты" поучаствовали в деле прекращения выпуска "гім.. совкових товарiв", даже не собираясь налаживать выпуск товаров "высочайшего украинского качества", тупо опуская страну до уровня сырьевого придатка, но последние добивают гвозди в крышку гроба. Пока забивают на уровне "аграрной сверхдержавы". Когда распродадут уже и землю - забьют последний.
Собственно обсуждаемая статья как раз об этом.
fokus
 
Повідомлень: 246
З нами з: 19.03.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:22

  lapay написав:
  zРадио написав:Чем дольше времени тратится на прозводство того, что будет реализовано, особенно, если это продукт для внутреннего рынка, тем выше затраты производства вследствие инфляции, а чем больше продукт обрабатывается перед реализацией, тем больше происходит соприкосновений с государственным и силовым аппаратом, который с бизнеса кормится.

Ніхто не буде купувати нову машину, яка витрачає 8-10 л бензину на сотню, якщо можна купити, дешевшу і якіснішу б/к, яка витрачає 5-7 л. І так в усьому.


УССР в огромном количестве производила средства производства, а не потребительские товары.

И она их могла поставять в огромном (чуть меньшем из-за падения спроса, но всего равно огромном) количестве неперодовым странам, включая весь экс-Варшавский договор, а так же Ближний Восток и Азию.

Но из-за тотального воровства, криминала и отсутствия собственных денег (именно отсутствия, т.к. и купоно-карбованец, и гривна были и есть лишь долларовой обменной парой) уничтожила бОльшую часть своей промышленности.

Я слышал вашу позицию - все нужно разрушить и начать с зеленого поля. Что ж - имеет право на жизнь в выборочных проектах. Но как философия - высшая степень хозяйственного манкуртизма!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 452
З нами з: 02.05.18
Подякував: 27 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:38

  lapay написав:
  Волгарь написав:Правда, для этого году в 86-ом нужно было прям о начать строить капитализм, покончив с системой снабжения, твердых цен, Госснаба/Госплана, перейдя к торговле как в опте, так и в рознице. Аккурат весной 87-го я столкнулся с подачей заявок на 88-ой год!!! при заказе оборудования, и понял, что система обречена.

Так капіталізм дев'яностих все розставив по своїх місцях. Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари.
Після того, як вітчизняни заводи почали купувати сировону, у вітчизняних виробників, по експортним цінам, їх продукцію перестали купувати. Вона стала неконкурентноспроможною. Промисловий потенціал виявився черговою совковою булькою, як і багато чого іншого із брехливої совкової пропаганди.

Простите, что есть по Вашему выражению сировина в производстве телевизоров или видеомагнитофонов? В 92-ом наступил политический хаос, промпредприятия лишились оборотных средств из-за гиперинфляции (причина которой была предельно простой - слабое государство, один раз выплатив з/п, не могло ни собрать налогов, ни инкассировать выручку частников, поэтому каждый месячный цикл снова и снова печатало НОВЫЕ ДЕНЬГИ), и обрабатывающая промышленность рухнула. А тут ее еще и варварски прихватизировали. В итоге к концу 90-х мало что уцелело, и в нулевые ее пришлось создавать почти заново, начав со сборки деталей из-за рубежа, постепенно увеличивая степень локализации.
Волгарь
 
Повідомлень: 5505
З нами з: 12.10.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:40

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  zРадио написав:УССР в огромном количестве производила средства производства, а не потребительские товары.

И она их могла поставять в огромном (чуть меньшем из-за падения спроса, но всего равно огромном) количестве неперодовым странам, включая весь экс-Варшавский договор, а так же Ближний Восток и Азию.

Не трохи менше, а в рази менше, поки зовсім не перестали купувати застарілий хлам.
  zРадио написав:Но из-за тотального воровства, криминала и отсутствия собственных денег (именно отсутствия, т.к. и купоно-карбованец, и гривна были и есть лишь долларовой обменной парой) уничтожила бОльшую часть своей промышленности

Наша валюта стабільна з 1995 року. В Естонії з 1992 року, а зростання почалось лише в 1996 році.
  fokus написав:Все поколения украинской "элиты" поучаствовали в деле прекращения выпуска "гім.. совкових товарiв", даже не собираясь налаживать выпуск товаров "высочайшего украинского качества", тупо опуская страну до уровня сырьевого придатка, но последние добивают гвозди в крышку гроба. Пока забивают на уровне "аграрной сверхдержавы". Когда распродадут уже и землю - забьют последний.

Крім еліти були ще червоні директори, які вміли тільки виробляти, по держзамовленню, а не вміли продавати. Склади були забиті готовою продукцією, яку ніхто не купував, а грошей нуль.
  Волгарь написав:Простите, что есть по Вашему выражению сировина в производстве телевизоров или видеомагнитофонов? В 92-ом наступил политический хаос, промпредприятия лишились оборотных средств из-за гиперинфляции (причина которой была предельно простой - слабое государство, один раз выплатив з/п, не могло ни собрать налогов, ни инкассировать выручку частников, поэтому каждый месячный цикл снова и снова печатало НОВЫЕ ДЕНЬГИ), и обрабатывающая промышленность рухнула. А тут ее еще и варварски прихватизировали. В итоге к концу 90-х мало что уцелело, и в нулевые ее пришлось создавать почти заново, начав со сборки деталей из-за рубежа, постепенно увеличивая степень локализации.

Ніхто не заважає зараз, при стабільних правилах гри і валюті, випускати телевізори і відеомагнітофони 80-х, навіть комбайни з тракторами.
Тільки, чомусь, не випускають. Але чому, вони ж були такі класні і конкурентноспроможні? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 01.08.15
Подякував: 756 раз.
Подякували: 906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:12

  fokus написав:
  Sommer написав:Ну приведи статистику СССР, по которой УССР по всем параметрам превосходила РСФСР?

Они шли уровень в среднем. Но после распада Россия, в отличие от Украины выплачивала дороги всего союза, в т.ч. и украинские.


После распада РФ в основном получала кредиты. В разы больше, чем Украина.

  fokus написав:Т.е. стартовые условия были лучше. И там еще много по мелочи, что делало позиции Украины а целом лучше, чем у других бывших республик.


Так обьяснения про "там еще много по мелочи" будут? Или предлагается тебе верить на слово? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 07.04.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:14

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Коли СССР розпався, г.амно з УССР(України) стало нікому не потрібне.


Вы смешали и плохое, и хорошее. Вполне себе отличные и конкурентные авиастроение,


Оно не было отличным и практически не было конкурентоспособным.

  freeze написав:космическая промышленность.


В Украине была часть космической промышленности. Которая вполне себе развивалась, пока одному плешивому соседу моча в голову не ударила.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2982
З нами з: 07.04.17
Подякував: 247 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:08

Re: Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції.

  Sommer написав:Так обьяснения про "там еще много по мелочи" будут? Или предлагается тебе верить на слово?

Хорош мне ТЫкать. Я с вами свиней не пас, а уж на счет брудершафта, так я радом с вами на одном гектаре не сяду, не то чтобы пить.
Давайте начнем с Украины как беднейшей на сегодняшний день страны Европы, признания вами ошибок и извинений за обвинения меня в обмане, а потом я в рамках очередного урока ликбеза расскажу вам про мелочи.
fokus
 
Повідомлень: 246
З нами з: 19.03.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, ejen, fokus і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна стала найбіднішою країною Європи — дані МВФ... 1, 2, 3
R2 » П'ят 12 жов, 2018 16:30
28 3223
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 16:58
Sommer
Україна цього року має збудувати близько 4 тис. км доріг... 1, 2
R2 » Нед 15 лип, 2018 11:52
15 995
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 07:09
Shram
Дефіцит торгівлі зростає: Україна купила товарів на $7... 1, 2, 3, 4
R2 » Пон 01 жов, 2018 19:06
35 2066
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 жов, 2018 07:01
Shram

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5498)
15.10.2018 19:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.