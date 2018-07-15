Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
lapay написав:Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари.
Так "виявилось" только для дельцов вашего пошиба, которые, к сожалению, и пришли к власти в Украине. Все поколения украинской "элиты" поучаствовали в деле прекращения выпуска "гім.. совкових товарiв", даже не собираясь налаживать выпуск товаров "высочайшего украинского качества", тупо опуская страну до уровня сырьевого придатка, но последние добивают гвозди в крышку гроба. Пока забивают на уровне "аграрной сверхдержавы". Когда распродадут уже и землю - забьют последний. Собственно обсуждаемая статья как раз об этом.
zРадио написав:Чем дольше времени тратится на прозводство того, что будет реализовано, особенно, если это продукт для внутреннего рынка, тем выше затраты производства вследствие инфляции, а чем больше продукт обрабатывается перед реализацией, тем больше происходит соприкосновений с государственным и силовым аппаратом, который с бизнеса кормится.
Ніхто не буде купувати нову машину, яка витрачає 8-10 л бензину на сотню, якщо можна купити, дешевшу і якіснішу б/к, яка витрачає 5-7 л. І так в усьому.
УССР в огромном количестве производила средства производства, а не потребительские товары.
И она их могла поставять в огромном (чуть меньшем из-за падения спроса, но всего равно огромном) количестве неперодовым странам, включая весь экс-Варшавский договор, а так же Ближний Восток и Азию.
Но из-за тотального воровства, криминала и отсутствия собственных денег (именно отсутствия, т.к. и купоно-карбованец, и гривна были и есть лишь долларовой обменной парой) уничтожила бОльшую часть своей промышленности.
Я слышал вашу позицию - все нужно разрушить и начать с зеленого поля. Что ж - имеет право на жизнь в выборочных проектах. Но как философия - высшая степень хозяйственного манкуртизма!
Волгарь написав:Правда, для этого году в 86-ом нужно было прям о начать строить капитализм, покончив с системой снабжения, твердых цен, Госснаба/Госплана, перейдя к торговле как в опте, так и в рознице. Аккурат весной 87-го я столкнулся с подачей заявок на 88-ой год!!! при заказе оборудования, и понял, что система обречена.
Так капіталізм дев'яностих все розставив по своїх місцях. Виявилось, що продавати сировину, без переробки, прямо на Захід, вигідніше, ніж виробляти гім.. совкові товари. Після того, як вітчизняни заводи почали купувати сировону, у вітчизняних виробників, по експортним цінам, їх продукцію перестали купувати. Вона стала неконкурентноспроможною. Промисловий потенціал виявився черговою совковою булькою, як і багато чого іншого із брехливої совкової пропаганди.
Простите, что есть по Вашему выражению сировина в производстве телевизоров или видеомагнитофонов? В 92-ом наступил политический хаос, промпредприятия лишились оборотных средств из-за гиперинфляции (причина которой была предельно простой - слабое государство, один раз выплатив з/п, не могло ни собрать налогов, ни инкассировать выручку частников, поэтому каждый месячный цикл снова и снова печатало НОВЫЕ ДЕНЬГИ), и обрабатывающая промышленность рухнула. А тут ее еще и варварски прихватизировали. В итоге к концу 90-х мало что уцелело, и в нулевые ее пришлось создавать почти заново, начав со сборки деталей из-за рубежа, постепенно увеличивая степень локализации.
zРадио написав:УССР в огромном количестве производила средства производства, а не потребительские товары.
И она их могла поставять в огромном (чуть меньшем из-за падения спроса, но всего равно огромном) количестве неперодовым странам, включая весь экс-Варшавский договор, а так же Ближний Восток и Азию.
Не трохи менше, а в рази менше, поки зовсім не перестали купувати застарілий хлам.
zРадио написав:Но из-за тотального воровства, криминала и отсутствия собственных денег (именно отсутствия, т.к. и купоно-карбованец, и гривна были и есть лишь долларовой обменной парой) уничтожила бОльшую часть своей промышленности
Наша валюта стабільна з 1995 року. В Естонії з 1992 року, а зростання почалось лише в 1996 році.
fokus написав:Все поколения украинской "элиты" поучаствовали в деле прекращения выпуска "гім.. совкових товарiв", даже не собираясь налаживать выпуск товаров "высочайшего украинского качества", тупо опуская страну до уровня сырьевого придатка, но последние добивают гвозди в крышку гроба. Пока забивают на уровне "аграрной сверхдержавы". Когда распродадут уже и землю - забьют последний.
Крім еліти були ще червоні директори, які вміли тільки виробляти, по держзамовленню, а не вміли продавати. Склади були забиті готовою продукцією, яку ніхто не купував, а грошей нуль.
Волгарь написав:Простите, что есть по Вашему выражению сировина в производстве телевизоров или видеомагнитофонов? В 92-ом наступил политический хаос, промпредприятия лишились оборотных средств из-за гиперинфляции (причина которой была предельно простой - слабое государство, один раз выплатив з/п, не могло ни собрать налогов, ни инкассировать выручку частников, поэтому каждый месячный цикл снова и снова печатало НОВЫЕ ДЕНЬГИ), и обрабатывающая промышленность рухнула. А тут ее еще и варварски прихватизировали. В итоге к концу 90-х мало что уцелело, и в нулевые ее пришлось создавать почти заново, начав со сборки деталей из-за рубежа, постепенно увеличивая степень локализации.
Ніхто не заважає зараз, при стабільних правилах гри і валюті, випускати телевізори і відеомагнітофони 80-х, навіть комбайни з тракторами. Тільки, чомусь, не випускають. Але чому, вони ж були такі класні і конкурентноспроможні?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Sommer написав:Так обьяснения про "там еще много по мелочи" будут? Или предлагается тебе верить на слово?
Хорош мне ТЫкать. Я с вами свиней не пас, а уж на счет брудершафта, так я радом с вами на одном гектаре не сяду, не то чтобы пить. Давайте начнем с Украины как беднейшей на сегодняшний день страны Европы, признания вами ошибок и извинений за обвинения меня в обмане, а потом я в рамках очередного урока ликбеза расскажу вам про мелочи.