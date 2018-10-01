Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...

Додано: Вів 16 жов, 2018 10:38

Ніхто не заважає зараз, при стабільних правилах гри і валюті, випускати телевізори і відеомагнітофони 80-х, навіть комбайни з тракторами.

Тільки, чомусь, не випускають . Але чому, вони ж були такі класні і конкурентноспроможні?

Приемники телевизионные - 4,3 млн, т.е. 5,8 млн. в годовом исчислении

Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук - 2,6, т.е. 3,5 млн. за год

Машины стиральные бытовые, млн.штук - 3,2 млн, или 4,3 млн. за год

Автомобили легковые, млн.штук - 1,1 млн, 1,45 млн. в год

Вы утрируете - в начале 90-х можно было вполне удачно торговать еще советской (по уровню) продукцией, а сейчас - естественно современной. И вряд ли стоит обобщать - выпускают и еще как.Если в 88-ом РСФСР выпустила 4,4 млн. телевизоров, 3,5 млн. холодильников, 4,1 млн. стиралок и 1,1 млн. легковых автомобилей, то за 9 мес. 18-го:Как видно, производство телевизоров и автомобилей выросло на 1/3, а другой бытовой техники осталось на прежних объемах. И все это в жесточайшей конкуренции с ведущим мировыми производителями. И даже производство некоторых видов товаров, основанных во многом на импортной сировине, упало не столь драматически - например тканей с 8,6 до 6 млрд. м2