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Україна втрачає потенціал
розширення експорту продукції...

Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:41

  fokus написав:
  Sommer написав:Тебе

Ну понятно, хамство остается последним и единственным аргументом :)


Не надо повторяться, уровень твоей аргументации я уже понял.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:38

Ніхто не заважає зараз, при стабільних правилах гри і валюті, випускати телевізори і відеомагнітофони 80-х, навіть комбайни з тракторами.
Тільки, чомусь, не випускають. Але чому, вони ж були такі класні і конкурентноспроможні?

Вы утрируете - в начале 90-х можно было вполне удачно торговать еще советской (по уровню) продукцией, а сейчас - естественно современной. И вряд ли стоит обобщать - выпускают и еще как.
Если в 88-ом РСФСР выпустила 4,4 млн. телевизоров, 3,5 млн. холодильников, 4,1 млн. стиралок и 1,1 млн. легковых автомобилей, то за 9 мес. 18-го:
Приемники телевизионные - 4,3 млн, т.е. 5,8 млн. в годовом исчислении
Холодильники и морозильники бытовые, млн.штук - 2,6, т.е. 3,5 млн. за год
Машины стиральные бытовые, млн.штук - 3,2 млн, или 4,3 млн. за год
Автомобили легковые, млн.штук - 1,1 млн, 1,45 млн. в год
http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWW ... 01/200.htm
Как видно, производство телевизоров и автомобилей выросло на 1/3, а другой бытовой техники осталось на прежних объемах. И все это в жесточайшей конкуренции с ведущим мировыми производителями. И даже производство некоторых видов товаров, основанных во многом на импортной сировине, упало не столь драматически - например тканей с 8,6 до 6 млрд. м2
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 10:01

Re: позиция

  zРадио написав:все нужно разрушить и начать с зеленого поля. Что ж - имеет право на жизнь в выборочных проектах. Но как философия - высшая степень хозяйственного

После полного разрушения еще нужно время и благоприятные условия, чтобы на месте разрушений появилось зеленое поле.
sal
 
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