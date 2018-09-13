Cadillac випередив Tesla в тесті системи...

Додано: Суб 06 жов, 2018 20:14

"Дело в том, что система Tesla Autopilot определяет, обращает ли водитель внимание на дорогу только по датчикам, установленным в руле. Эти датчики подают сигнал через 24 секунды после того, как водитель убрал руки с рулевого колеса.В системе Super Cruise используется камера, которая фиксирует направление взгляда водителя и подает соответствующий сигнал уже через 4 секунды. Эта система позволяет гораздо быстрее выявить ситуации, когда водитель отвлекается надлительное время, засыпает или становится не очень внимательным."Т.е. автопилот Кадиллака начинает истерить через 4 секунды, как водитель взгляд отвёл от дороги, а у Теслы - через 24 секунды, как убрал руки с руля. Потому автопилот Кадиллака лучше ? Странная логика авторов теста.Кстати, Тесла сказала, что камера, которая смотрит на водителя/в салон у них есть и добавить проверку направления взгляда водителя для них пустяковое дело, скоро добавят в прошивку.Рекомендую прочитать статью и , особенно, комментарии к ней :)