Відповідне розпорядження №167/2018-рп опубліковане на сайті глави держави.
Дивися повний текст Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 20:36
Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.
Додано: Суб 06 жов, 2018 20:43
это президент беспокоится чтобы второй раз в Украине не платить налоги за свою испанскую дачу?...
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