RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна підпише з Іспанією
конвенцію про уникнення...

Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:36

Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження №167/2018-рп опубліковане на сайті глави держави.

Дивися повний текст Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84920
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:43

это президент беспокоится чтобы второй раз в Украине не платить налоги за свою испанскую дачу?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 15.07.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна втрачає потенціал розширення експорту продукції...
R2 » Суб 06 жов, 2018 14:16
3 73
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 жов, 2018 20:54
zРадио
Гроші є - доріг немає: чому Україна не може...
R2 » П'ят 05 жов, 2018 09:37
4 103
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 21:48
verybigtubestore
Україна оновила рекорд з експорту малини
R2 » П'ят 05 жов, 2018 09:24
1 35
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 жов, 2018 09:24
avk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.