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Україна підпише з Іспанією
конвенцію про уникнення...

Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 20:36

Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження №167/2018-рп опубліковане на сайті глави держави.

Дивися повний текст Україна підпише з Іспанією конвенцію про уникнення подвійного оподаткування.
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