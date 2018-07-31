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У Латвії почнуть випускати
легендарний радянський...

У Латвії почнуть випускати легендарний радянський...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:16

У Латвії почнуть випускати легендарний радянський...

Пропонуємо до обговорення:
У Латвії зареєстрували підприємство SIA Rigas Autobusu Fabrika, RAF. Компанія випускатиме мікроавтобуси "РАФ".

Дивися повний текст У Латвії почнуть випускати легендарний радянський мікроавтобус.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:17

скучают латыши по советскому прошлому... :)
Cler
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