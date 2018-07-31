У Латвії зареєстрували підприємство SIA Rigas Autobusu Fabrika, RAF. Компанія випускатиме мікроавтобуси "РАФ".
Дивися повний текст У Латвії почнуть випускати легендарний радянський мікроавтобус.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:16
У Латвії почнуть випускати легендарний радянський...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Латвії почнуть випускати легендарний радянський мікроавтобус.
Додано: Нед 07 жов, 2018 00:54
Re: У Латвії почнуть випускати легендарний радянський...
И где тут про "легендарный РАФик"? О-то лишь бы написать шо-то.
Додано: Нед 07 жов, 2018 07:00
Re: У Латвії почнуть випускати легендарний радянський...
Додано: Нед 07 жов, 2018 10:34
Совдеповский РАФ - полный отстой, расход бензина 15-20 л/100км.
Если латыши сделают электрический, будет отлично.
Додано: Нед 07 жов, 2018 11:51
Ну так ставили (50 лет назад!) двигатели ГАЗ-24 - какой должен быть расход? И скока стоил тогда тот бензин? - сливали с баков в посадках.
Современный Хаммер с таким же расходом - не меньший отстой
Додано: Нед 07 жов, 2018 17:34
Додано: Нед 07 жов, 2018 17:40
Додано: Нед 07 жов, 2018 21:12
Re: У Латвії почнуть випускати легендарний радянський...
РАФ-2203 был с одним передним местом, так как посередине был мотор. Как в автобусах "Эталон" например. Будет прикольно, если будут делать РАФики с двумя передними местами - как в ГАЗели.
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