У Латвії почнуть випускати легендарний радянський...

Додано: Пон 08 жов, 2018 20:54

Жруналистика, как всегда на уровне. Написали хотя бы про "возрождение легендарного бренда", так хотя бы на правду похоже было.



А по теме - РАФики были лучше только потому, что армянские микроавтобусы были полнейшим гуаном.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...