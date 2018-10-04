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Чому українцям платять "у
конвертах": в ДФС дали відповідь

Чому українцям платять "у конвертах": в ДФС дали відповідь
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:27

Чому українцям платять "у конвертах": в ДФС дали відповідь

Пропонуємо до обговорення:
Причинами того є субсидії і податки.

Дивися повний текст Чому українцям платять \"у конвертах\": в ДФС дали відповідь.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 23:27

“І звісно, якщо ми виявимо нелегально працевлаштовану людину, ми будемо повідомляти у відповідні служби Мінсоцу, про те, що ця людина отримала незаконну субсидію. 

Анунунунуууууу!
Дайте подумати... Що вигідніше? Заплатити державі 127% податків (від власних чистих витрат = в.ч.в.), а потім ходити в соцзабез і клянчити субсидію. Чи платити лише 50% податків (від в.ч.в.) , які закладені в ціну товарів і послуг?
В абс.цифрах це ще веселіше.
Офіційний працівник зі ставки 10т має "чистими" 8050.
Неофіційний повинен мати чистими 10т+ЄСВ=12200, з яких 2200 відкладатиме на пенсію. До речі, за моїми підрахунками – самостійне накопичення ЄСВ може дати капітал на 27 років пенсії (50% від витрат у молодості) viewtopic.php?p=4452117#p4452117
ДПФ, НПФ – і близько не стояли... :(

Але 10000 – лишається.
І то на 1950/міс (23.4т/рік) більше, аніж у офіц.працівника. І того вистачить і на оплату ком. послуг, і на пожертви волонтерам, які в 2014 тримали українське військо на плаву, бо держава була не при справах, і на освіту, і на медицину...
Щоправда, цікаво – а за що ж держава братиме податки закладені в ціну товарів і послуг. 50% від в.ч.в.! За що?

Тож, єдине питання – а як перейти на оплату в конверті, щоби не платити ЄСВ, ПДФО (і зменшити 127% податків до 50% )...? Бо, як виявилось, навіть на цивільно-правових угодах платять ЄСВ... :(
Bobua
 
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