Причинами того є субсидії і податки.
Дивися повний текст Чому українцям платять \"у конвертах\": в ДФС дали відповідь.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 23:27
Чому українцям платять "у конвертах": в ДФС дали відповідь
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому українцям платять \"у конвертах\": в ДФС дали відповідь.
Додано: Суб 06 жов, 2018 23:27
Анунунунуууууу!
Дайте подумати... Що вигідніше? Заплатити державі 127% податків (від власних чистих витрат = в.ч.в.), а потім ходити в соцзабез і клянчити субсидію. Чи платити лише 50% податків (від в.ч.в.) , які закладені в ціну товарів і послуг?
В абс.цифрах це ще веселіше.
Офіційний працівник зі ставки 10т має "чистими" 8050.
Неофіційний повинен мати чистими 10т+ЄСВ=12200, з яких 2200 відкладатиме на пенсію. До речі, за моїми підрахунками – самостійне накопичення ЄСВ може дати капітал на 27 років пенсії (50% від витрат у молодості) viewtopic.php?p=4452117#p4452117
ДПФ, НПФ – і близько не стояли... :(
Але 10000 – лишається.
І то на 1950/міс (23.4т/рік) більше, аніж у офіц.працівника. І того вистачить і на оплату ком. послуг, і на пожертви волонтерам, які в 2014 тримали українське військо на плаву, бо держава була не при справах, і на освіту, і на медицину...
Щоправда, цікаво – а за що ж держава братиме податки закладені в ціну товарів і послуг. 50% від в.ч.в.! За що?
Тож, єдине питання – а як перейти на оплату в конверті, щоби не платити ЄСВ, ПДФО (і зменшити 127% податків до 50% )...? Бо, як виявилось, навіть на цивільно-правових угодах платять ЄСВ... :(
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