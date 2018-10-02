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Винахідник Всесвітньої павутини
хоче створити нову мережу

Винахідник Всесвітньої павутини хоче створити нову мережу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 03:29

Винахідник Всесвітньої павутини хоче створити нову мережу

Пропонуємо до обговорення:
Один з творців Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі розповів про своє бачення створення нової, децентралізованої мережі.

Дивися повний текст Винахідник Всесвітньої павутини хоче створити нову мережу.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 03:30

Почему все новостные сайты считают его "изобретателем интернета"?
satoshiaraki98
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