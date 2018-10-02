Один з творців Всесвітньої павутини Тім Бернерс-Лі розповів про своє бачення створення нової, децентралізованої мережі.
Дивися повний текст Винахідник Всесвітньої павутини хоче створити нову мережу.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 03:29
Винахідник Всесвітньої павутини хоче створити нову мережу
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Дивися повний текст Винахідник Всесвітньої павутини хоче створити нову мережу.
Додано: Нед 07 жов, 2018 09:35
ничего не понял из оптимизма Ли. За жизнь убедился, что всегда найдутся самые умные,которые облапошат остальных. В любом случае, посмотрим))
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