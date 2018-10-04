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У Каліфорнії прийняли новий
закон: в радах директорів...

У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:38

У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії, у яких жінок у радах поки немає, повинні призначити їх до кінця 2019 року, інакше їм загрожує штраф.

Дивися повний текст У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів компаній неодмінно мають бути жінки.
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