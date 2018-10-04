Компанії, у яких жінок у радах поки немає, повинні призначити їх до кінця 2019 року, інакше їм загрожує штраф.
Дивися повний текст У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів компаній неодмінно мають бути жінки.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 07:38
У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів компаній неодмінно мають бути жінки.
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:16
>>“Поскольку женщины составляют более половины населения и принимают более 70% покупательских решений
Вот только деньги на эти решения выделяет им их муж.
Додано: Нед 07 жов, 2018 15:53
Re: У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів...
Даже в цивилизованных странах случаются бредовые законопроекты
Додано: Нед 07 жов, 2018 19:30
Re: У Каліфорнії прийняли новий закон: в радах директорів...
По логике вещей следующим будет законопроект, когда какая то часть совета директоров должна быть представлена геями. И это не шутка, на 100 процентов уверен, что лет через 10 примут такую ахинею.
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