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Названо найприбутковіші держкомпанії України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 жов, 2018 09:02
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:03
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