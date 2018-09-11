RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українські яблука будуть
продаватися в Індії

Українські яблука будуть продаватися в Індії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:07

Українські яблука будуть продаватися в Індії

Пропонуємо до обговорення:
Фітосанітарні органи Індії прийняли рішення про відкриття власного ринку для українських яблук, повідомила асоціація «Укрсадпром» на своєму сайті.

Дивися повний текст Українські яблука будуть продаватися в Індії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84928
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 09:08

Удачи, офкос, но есть два момента:1 эту песню слышал еще пять лет назад и до сих пор воз там 2 Иран крупнейший экспортер яблок. Логистика не в пользу Украины. Надеюсь, козыри есть, иначе с чего бы эти заявы
PSPoldman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 611
З нами з: 07.03.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 22:04

П'ять років тому яблука на українських прилавках в основному були польські, зараз в основному українські. Ситуація таки змінюється. А щодо Індії - там яблука як заморський делікатес, продаються поштучно і ціни просто вражають, був там, бачив на власні очі
Taras Rudko
 
Повідомлень: 334
З нами з: 03.10.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні будуть запроваджені базові тарифи на медицину 1, 2
R2 » Вів 25 вер, 2018 19:44
18 1237
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 17:57
Im_A
Пояснили, як українцям будуть нараховувати субсидію
R2 » П'ят 21 вер, 2018 17:22
4 296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 вер, 2018 14:16
Juna
В Укравтодорі розповіли, як будуть зважувати вантажні...
R2 » Вів 11 вер, 2018 14:21
2 110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 вер, 2018 16:45
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.