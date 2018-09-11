Фітосанітарні органи Індії прийняли рішення про відкриття власного ринку для українських яблук, повідомила асоціація «Укрсадпром» на своєму сайті.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:07
Українські яблука будуть продаватися в Індії
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Дивися повний текст Українські яблука будуть продаватися в Індії.
Додано: Нед 07 жов, 2018 09:08
Удачи, офкос, но есть два момента:1 эту песню слышал еще пять лет назад и до сих пор воз там 2 Иран крупнейший экспортер яблок. Логистика не в пользу Украины. Надеюсь, козыри есть, иначе с чего бы эти заявы
Додано: Нед 07 жов, 2018 22:04
П'ять років тому яблука на українських прилавках в основному були польські, зараз в основному українські. Ситуація таки змінюється. А щодо Індії - там яблука як заморський делікатес, продаються поштучно і ціни просто вражають, був там, бачив на власні очі
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