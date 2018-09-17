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Китайський біткойн-мільярдер припинить інвестувати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 жов, 2018 09:16
Пропонуємо до обговорення:
Відомий китайський криптоінвестор Лі Сяолай заявив про те, що не буде більше брати участі в інвестуванні в блокчейн- і ICO-проекти.
Дивися повний текст Китайський біткойн-мільярдер припинить інвестувати в блокчейн-проекти
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Додано: Нед 07 жов, 2018 09:17
О!?
Вони й досі називають цю ммм – "інвестуванням"? :)
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Bobua
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