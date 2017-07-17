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Заробітчани проміняли Польщу на Чехію і Німеччину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:51
antikkristall написав:
А были времена когда поляки здесь трубопровод строили...
И джинсами приторговывали.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:25
Попаданец написав: antikkristall написав:
А были времена когда поляки здесь трубопровод строили...
И джинсами приторговывали.
вы ещё вспомните былинные времена когда Украина была аэрокосмической державой...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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